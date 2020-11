Los trenes de hidrógeno ya son una realidad: ¿cómo funcionan y por qué pueden ser un "cambio de paradigma"?

Bajo el nombre de Mireo Plus H, este nuevo tren está pensado para ser alimentado con pilas de combustible de hidrógeno y baterías de iones de litio

La empresa Deutsche Bahn, responsable de operar las redes ferroviarias nacionales de Alemania, anució que está desarrollando un tren que funciona con hidrógeno. En colaboración con Siemens Mobility, esperan poner en funcionamiento pronto ese tren como alternativa a los de combustión.

Bajo el nombre de Mireo Plus H, este nuevo tren está pensado para ser alimentado con pilas de combustible de hidrógeno y baterías de iones de litio. Si todo va bien hará sus primeras pruebas con pasajeros en 2024.

Por otro lado, la primera línea será instalada entre Tübingen, Horb y Pforzheim en el estado alemán de Baden-Württemberg.

En cuanto a las características del Mireo Plus H, este tren de hidrógeno tiene una autonomía de alrededor de 600 kilómetros. Por otro lado, este tren limita su velocidad máxima a los 160 km/h.

Sin embargo, todavía no se indicó cuántos pasajeros podrá transportar, pero sí que afirman que sólo con este de prueba se ahorrarán unas 330 toneladas de CO2 para la atmósfera.

Cambio de paradigma

No obstante, el Mireo Plus H no es el primer tren de hidrógeno del mundo, ni siquiera el primero en Alemania. Otras empresas como Alstom llevan un tiempo operando con trenes de hidrógeno comerciales para pasajeros en Austria o Países Bajos por ejemplo. De hecho, en la propia Alemania los Coradia iLint llevan funcionando desde 2018 con hidrógeno.

Pero entonces, cuál será la diferencia de este proyecto, en este caso sería la importancia de la red que va a cubrir el Mireo Plus H. Al ser un proyecto de Deutsche Bahn es un primer paso para cubrir la red nacional ferroviaria entera. Ya no va a ser un tramo regional sino uno nacional, demostrando ahí realmente si puede hacer frente a la carga de pasajeros diarios que hay.

Alemania lleva un tiempo apostando por el hidrogeno como posible alternativa a las energías de combustión.

Alemania lleva un tiempo apostando por el hidrogeno como posible alternativa a las energías de combustión. Presentaron su proyecto en agosto de 2019 coo una alternativa a la gran cantidad de combustión que sigue generando el país. Ideas como este tren de hidrógeno son pequeños pasos para sacar adelante la visión completa de un país que apuesta por el hidrógeno.

Por otro lado, en España, Talgo presentó en septiembre su primer prototipo de tren con pila de combustible de hidrogeno. La idea parece estar incluso más avanzada en desarrollo que en Alemania, esperan entrar en producción entre 2021 y 2023.

Aviones a hidrógeno

"Para 2035, el primer avión comercial con cero emisiones podría surcar los cielos". Con esa ambiciosa frase comienza Airbus la presentación de los ZEROe, tres aviones conceptuales que, a diferencia de las aeronaves que ya produce la compañía, no usan motores de combustión convencionales, sino que serán impulsados por hidrógeno.

La "gama conceptual" ZEROe presentada hoy está compuesta por tres aviones: un Turbofan, muy parecido a los aviones comerciales, un Turbohélice y un ala integrada o Blended-Wing Body, más futurista y con el almacenamiento de hidrógeno bajo las alas. Estos aviones, afirman desde Airbus, tendrían la capacidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la aviación en hasta un 50%.