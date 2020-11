Instagram se renueva: una por una, sus nuevas funciones para potenciar el entretenimiento y el eCommerce

Instagram anunció más cambios para su plataforma, con el objetivo de consolidar su cada vez más lucrativa patas de eCommerce y entretenimiento

Este jueves, Instagram anunció más cambios para su plataforma, con el objetivo de consolidar su cada vez más lucrativa patas de eCommerce y entretenimiento.

En ese sentido, la red social anunció una nueva pestaña para Reels y una exclusiva para Shop. "La pestaña de Reels facilitará el descubrimiento de videos cortos y divertidos de creadores de todo el mundo, mientras que la de Shop fortalecerá la conexión de los usuarios con las marcas y los creadores, así como la posibilidad de descubrir nuevos productos favoritos", indicó Adam Mosseri, Director de Instagram.

"En Instagram, nuestro foco siempre ha estado en los jóvenes y los creadores porque son quienes marcan tendencias. Los cambios se suceden rápidamente, incluso en la forma en que ambos grupos usan Instagram y se relacionan con el mundo", agregó el ejecutivo.

Asimismo, Mosseri aseguró: "Este año, con la pandemia y gran parte del mundo quedándose en casa, hemos visto una explosión de videos cortos y entretenidos en Instagram. También hemos visto una increíble cantidad de compras en línea, con cada vez más personas comprando en línea y jóvenes que buscan a sus creadores favoritos en busca de recomendaciones sobre qué comprar".

Los cambios, en detalle

Según el ejecutivo, la pestaña de Reels se lanzó "para que sea una especie de escenario, un lugar donde las personas puedan compartir su creatividad con el mundo y tener la oportunidad de darse a conocer y encontrar una audiencia".

Instagram suma nuevas funciones para sus usuarios

La pestaña de Shop, por su parte, permite que las personas "se inspiren en los creadores que aman, que compren en Instagram y que apoyen a las pequeñas empresas", indicó Mosseri. En Shop se pueden encontrar recomendaciones personalizadas, selecciones curadas por el equipo @shop de la plataforma, y la posibilidad de comprar desde videos, nuevos productos y más.

"Nos tomamos estos cambios con mucho cuidado - no hemos actualizado la pantalla de inicio de Instagram drásticamente durante mucho tiempo. Pero la forma en que las personas crean y disfrutan de la cultura ha cambiado, y el mayor riesgo para Instagram no es que cambiemos demasiado rápido, sino que no cambiemos y nos volvamos irrelevantes", indicó el ejecutivo, y agregó: "Estamos entusiasmados con el nuevo diseño y creemos que le da a la aplicación una actualización muy necesaria, al tiempo que se mantiene fiel a uno de nuestros valores fundamentales: la simplicidad".