Salarios tras la pandemia: uno por uno, los sectores que consiguieron aumentos más altos este año

La mayoría de las empresas prevén terminar 2020 con un alza en los sueldos de 38%, según la mediana, para empleados fuera de convenio

Este año, los incrementos salariales para el personal fuera de convenio -es decir, que no se rige por paritarias- será de 38,6% según la mediana, de acuerdo a un relevamiento realizado por la consultora Mercer entre 341 empresas. Este aumento representa una baja del 2,1% respecto de la medición que se había hecho en marzo, antes de la pandemia.

Los que se llevan la mejor parte

Los sectores que correrán con la mayor suerte serán los ligados a la tecnología. Las Fintech encabezan la lista de industrias que prevén otorgar mayores incrementos este año, con un 44,7%, seguidas por las de High tech (42,9%). Retail (40,4%) se ubica en el tercer puesto, y luego aparecen consumo masivo (40,1%), agro (40%), servicios financieros (39,8%) y química (39,2%) que superan a la mediana del mercado (38,6%).

Los sectores relacionados a la tecnología fueron los grandes ganadores de la puja por los salarios

Por otro lado, ingeniería y construcción (24,4%), bancos (26%), logística (27,6%) y energía (27,6%) son los rubros que prevén dar menores incrementos. Hasta septiembre, las compañías otorgaron efectivamente un aumento de 21,6%, mientras que la inflación acumulada hasta ese mismo mes fue del 22,1%.

El 26% de las empresas cree que pueden existir cambios en el presupuesto de incrementos durante el último trimestre y un 8% cree que el presupuesto del último trimestre podría no otorgarse. Algunas pocas compañías, el 0,6% de la muestra, dijeron que no otorgarán ningún incremento en 2020.

Asimismo, el 5% de las empresas no dio ningún incremento entre enero y septiembre. De este 5%, el 88% estima otorgar un incremento del 25% entre octubre y diciembre y el 12% restante no otorgará incrementos en 2020.

Con respecto a la proyección 2021, un 45% de las empresas respondieron tener un estimado de incrementos salariales de 40% anual. Los sectores que prevén otorgar mayores alzas son los bancos (42,5%); la industria automotriz (42%), high tech (41,5%); energía (41%) y química (40,5%).

Qué pasará con las vacaciones

El 36% de las empresas definió alguna modificación en la política de vacaciones (un 9% indicó que se puede acumular una parte de los días no gozados para el año siguiente y un 19% señaló que se pueden acumular la totalidad de los días no gozados para el año siguiente) y un 18% lo está evaluando, mientras que un 46% no realizó cambios hasta el momento.

El 18% de las empresas consultadas indicó que se suspendieron las contrataciones para este año

Con relación al pago a ejecutivos, un 15% de las empresas manifestaron estar tomando medidas para mitigar el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Respecto al tamaño de la dotación, el 47% expresó que no está previsto realizar modificaciones, el 16% indicó que aún no está definido, el 18% indicó que se suspendieron las contrataciones para este año; el 11% expresó que se realizaron mutuos acuerdos a través de programas de retiro voluntario; el 5% expresó que se realizaron mutuos acuerdos en un programa de retiros anticipados; el 7% suspendió personal, según informó Clarín.