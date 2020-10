Los envíos de Amazon a Argentina desde EE.UU. son cada vez más rápidos: por qué y cómo podés aprovecharlos

Según pruebas enviadas por lectores de un conocido blogger los envíos desde Amazon USA mejoraron y están llegando en pocos días

Según muchos usuarios en redes sociales los envíos desde Amazon USA están llegando en pocos días a la Argentina. El conocido blogger Sir Chander dijo que "creo que le encontraron la vuelta a poner la información como requiere la aduana de nuestro país y por el otro con el aumento de vuelos desde Miami, además de los cargueros, es más fácil enviar todo más rápido."

Rapidez

Según un seguidor de Sir Chandler, alguien compró un jueves y el lunes le llegó a su casa:

@InfoViajera @SirChandlerBlog en amazon US notebook comprada el jueves 15/10 15hs. Entregada lunes 19/10 11.30hs. en el medio yo me demore un día en responder un mail con mí Cuil.... pic.twitter.com/ZJc1BPKcDy — Lean (@Lean81261968) October 20, 2020

En otro caso alguien compró un martes y lo recibió el viernes

Amazon global (USA): PC: Comprada el martes y entregada el viernes. Lamparitas: Compradas el miercoles y entregadas hoy (lunes). Tan o más rápido que MercadoLibre... @InfoViajera @SirChandlerBlog pic.twitter.com/Kb6o2qRpXc — Roni Btesh (@RoniBtesh) October 19, 2020

Sir Chandler afirmó que "Amazon manda a todo el país… porque acá se reparte con correos internos, entiendo que Andreani. Que también debe estar todo mucho mejor que hace unos meses. Pero veamos el ejemplo de una de las notebooks más vendidas, una Acer. Si uno la pone en el carrito indica que podría llegar en tres días… o ponen como negativo dos semanas. Y como siempre se puede pesificar quedando en este valor de ARS 33143,83"

Ticket de compra

O directo en u$s 402,62, que es ideal para usar cuotas, pero ahora en esa etapa final de la compra, pide ingresar algo identificatorio:

Etapa final de la compra

Y la explicación clara de que es para aduana

Add ID for customs clearance

Customs regulations for Argentina require the following information for this shipping address: ID number. This ID will be stored securely and used solely for the purpose of clearing customs (including sharing it with carriers and customs officials) for this order, future orders, and any product returns. Learn more

Haciendo una búsqueda de Laptops la mayoría indica SHIP TO ARGENTINA https://amzn.to/3kgr5wV

Compra directa

"Todo esto es compra directa con Amazon y no hay mayor trámite. Ellos se ocupan de todo", afirmó el influencer

A todo lo que les cobre Amazon se le aplica el 30% PAIS y el 35% de percepción. Este último se puede recuperar/descontar de sus impuestos según su condición tributaria. Pero es ideal hacerlo antes de fin de año para tenerlo más rápido de regreso. Celulares pagan más de impuestos, pero hay y se mandan. Una notebook paga menos de envío que una PC simplemente por el peso, pero igual hay all in one que indican bien los envíos a la Argentina sin problemas.

De Apple no hay muchas cosas que manden directo, pero lo bueno es que ellos no rechazan los envíos a "forwarders" como si lo puede hacer Apple, aseguró Sir Chandler. No hay límites (salvo el propio) en los consumos en el exterior con la tarjeta de crédito y no te afecta que no tengas cupo de la compra de los u$s 200 mensuales. Con respecto al cupo de envíos anuales, Sir Chandler aseguró en su blog que "son cinco por año… que se renuevan el 1º de enero, o sea también te conviene comprar ahora para ocupar cupo de 2020 y para tener la percepción en este período fiscal".