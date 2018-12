Vehículos inteligentes La tecnología de Audi, Honda, Nissan y Mercedes que se verá en el CES 2019

Esta edición contará con presentaciones de fabricantes y proveedores de la industria automotriz, que hacen que los autos sean más conscientes de sí mismos

El CES 2019 ya está cada vez más cerca, y es por eso que quienes son seguidores de las novedades tecnológicas ya están preparándose para ver todo lo que se trae.

Lo interesante es que cada vez más segmentos se incluyen entre quienes se sienten atraídos por sus novedades, como es el caso de la industria automotriz.

Sistemas de infoentretenimiento, inteligencia artificial e innovación en autonomía de las máquinas se han convertido en componentes fundamentales de la experiencia de conducción (o movilidad).

Es por eso que la edición de 2019 contará con numerosas presentaciones de fabricantes como Audi, Honda, Mercedes-Benz y más, así como para proveedores automotrices (como Bosch), que fabrican específicamente los complicados componentes que hacen que los autos sean más conscientes de sí mismos.

Te puede interesar Taringa!: tras fallo judicial, ahora va por la revolución blockchain

En este resumen, realizado con información de CNET, se incluyen algunas de las novedades que presentarán los principales fabricantes del sector.

Audi

Si bien no presentaría ningún vehículo en el CES 2019, planea presumir un par de tecnologías. Una, llamada la "formato de entretenimiento en-el-camino", la cual está diseñada para mantenerte entretenido u ocupado mientras que el vehículo se maneja solo. La otra es "Entretenimiento inmersivo en el auto", la cual está diseñada para cuando el auto está detenido, lo que esencialmente lo convierte en una sala de cine sobre ruedas. Esta última parece estar más en el tono de la sociedad "Audi colabora con Disney" que se dio a conocer a principios de año.

Aunque no están diseñados para reemplazar trabajadores humanos, estos ATV autónomos de Honda podrían ser de gran ayuda.



Honda

Te puede interesar Sector TI: por qué abunda el empleo y qué sueldos se pagan

Honda presentará sus diversas tecnologías de robótica. Abrirá con el Vehículo de Trabajo Autónomo Honda, que debutó el año pasado en el CES bajo el apelativo de "3E-D18". El ATV automatizado ya se ha probado en campo con bomberos y compañías de energía solar, y Honda demostrará lo que este robusto robot puede hacer en el piso de exhibición del CES.

Entre otras innovaciones, también mostrará su robot PATH (Predicción de acción del humano, por sus siglas en inglés) que puede navegar a través de grupos de personas sin molestarlos. Echa un vistazo aquí, en nuestro texto en inglés más profundo sobre la robótica de Honda.

Mercedes-Benz

Lo más importante que traerá Mercedes-Benz es uno de los vehículos más pequeños que ha hecho: el nuevo Clase CLA. Basado en un sedán Clase A, que ya luce una línea de techo abombada, el CLA llevará un poco más allá la inspiración cupé. Eso implica menos espacio para las cabezas en la parte trasera, pero con mucho más estilo.

Te puede interesar Los 5 avances que cambiarán la vida de los argentinos en 2019

Con su debut en el show tecnológico, el nuevo CLA no decepcionará cuando se trate de manejar ceros y unos. El elegante cuatro presumirá un MBUX, la nueva interfaz de infoentretenimiento de Mercedes-Benz que puede operarse con comandos de voz lenguaje natural al estilo de Siri.

El CES también marcará el debut en Estados Unidos del EQC, un SUV totalmente eléctrico construido para competir con el E-Tron, de Audi, y el I-Pace, de Jaguar. Cuando llegue a la calle finalmente, deberá demostrar ser un digno competidor dentro de su rango estimado de 240 a 270 millas, asumiendo que no se fuercen demasiado los 402 caballos de fuerza y las 564 libras-pie de torque.

Mercedes también estrenará su Vision Urbanetic Concept por primera vez en Estados Unidos. La furgoneta autónoma parece ser un estudio preciso de cómo podría verse la movilidad personal en solo unos años. Aquí puede ver en ingmás sobre estos estrenos.



Nissan

De acuerdo con un reporte de la publicación alemana Electrive, via Autoblog, es muy probable que el Nissan Leaf E-Plus pueda debutar en el CES. El rango extendido del Leaf se prevé que pueda alm acenar yuna batería de 60-kWh , lo que podría permitir quizá un rango de 225 millas y un precio similar al base del Chevrolet Bolt (u$s37.495).



El Leaf E-Plus, en teoría, debía estrenarse en el LA Auto Show, pero Nissan decidió retrasar el debut de su auto hasta que se diluyera aún más el escándalo por el arresto del ex presidente de la mesa directiva, Carlos Ghosn. El CES podría ser ese momento, por lo que sería la llegada con bombo y platillo del Leaf E-Plus en Las Vegas.