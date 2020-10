Por el cepo y la industria tecnológica : la dura crítica de una fintech a la política económica

Gabriel de Simone, CEO de Hooli, apuntó con dureza a la política económica desplegada por el gobierno de Alberto Fernández y el Banco Central

"El principal problema es la falta de reglas claras. No se puede esperar en un mercado en el que las reglas cambian cada 90 dias o menos. Es imposible", advirtió el director general ejecutivo de Hooli, Gabriel de Simone, en referencia a las recientes restricciones cambiarias anunciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En una entrevista con iProfesional, De Simone informó que estas medidas lo obligaron a anticipar la expansión regional de esta compañía, porque "es muy difícil soportar los altos costos impositivos y operativos que propone la Argentina".

Hooli

Hooli es una nueva plataforma de identidad digital que brinda servicio de "neobanking" y pagos digitales. De Simone cuenta con mas de 25 años de experiencia local e internacional en tecnología, especializado en plataformas en la nube informática, biometría e inteligencia artificial.

-¿Qué va a pasar en el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Argentina después del cepo recargado?

-No creo que cambie nada mas haya de lo obvio que es la propia desconfianza del mercado. Las empresas de tecnología que importan no se afectan de forma directa pues siguen operando con el dólar oficial. Lo que si es cierto es que en una economía cada vez más cerrada la dinámica de operaciones con el exterior se complica y genera fricciones innecesarias.

Hooli apuesta a la biometría para crecer en la banca.

"País poco serio"

-¿Cuál es la variable que más le preocupa al mercado de las TIC en la Argentina en este momento?

-Creo que el principal problema es la falta de reglas claras. No se puede esperar en un mercado en el que las reglas cambian cada 90 dias o menos. Es imposible. La Argentina se especializa en hacer todo al revés.

Déjame darte un ejemplo muy sencillo. El BCRA esta trabajando en una normativa que obligaría a los PSP a darle el servicio gratis a comercio que operan por debajo de los 400.000 pesos de facturación mensual.

Eso a los grandes seguramente no los afecte, pero ¿qué pasa con las empresas en las cuales eso representa un 50% de su operación actual? Si quieren dar un servicio gratis, ¿por qué no bajan los IIBB que pagan los comercios en un 50% y listo? Pero no. El Estado no pone nunca, porque vive de recaudar, entonces ¿cómo pretendes que las empresas tengan ganas de jugársela?

Gabriel de Simone: "La Argentina se especializa en hacer todo al revés."

-¿Cuál fue el efecto más inmediato que generó el nuevo cambio sobre el dólar en las TIC en la Argentina?

-Depende del contexto. Insisto el efecto inmediato es preguntarte si querés seguir arriesgando en un país que te cambia las reglas de juego constantemente.

-¿Cómo afectarán estos cambios a la llegada de nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la Argentina?

-Creo que bastante. No veo a grandes jugadores viniendo a invertir en un país que es tan poco serio. Esto no es nuevo, ya lo vimos en el gobierno de CFK tal cual lo están haciendo ahora

-¿Cómo impactarán estas medidas en la actividad de su empresa? ¿Qué cambios deberán hacer en su plan de negocios?

-Claramente hoy estamos anticipando nuestra expansion regional, porque es muy difícil soportar los altos costos impositivos y operativos que propone la Argentina. Esto no significa que no sigamos apostando porque somos una empresa argentina y lo hemos hecho siempre, pero este tipo de cosas te hace replantear prioridades.