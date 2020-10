Así se impulsa la digitalización de procesos para aumentar la eficiencia en las compañías

En un contexto de digitalización global, la pandemia aceleró la adopción de todo tipo de herramientas. La opinión de una importante consultora

Las correcciones administrativas en los procesos productivos de diferentes rubros demandan en promedio 12 días de trabajo al año por persona, lo que reduce el nivel de eficiencia de las compañías, según un estudio privado que impulsa la digitalización de procesos para aumentar la competitividad.

Desde la transcripción incorrecta de un número hasta errores de logística y distribución, "como mínimo requieren de 12 días por persona al año", lo que es "ineficiente, improductivo y usualmente desmotivante para quien hace esa tarea", indicó la líder de Transformación Digital de Procesos de la consultora local Edison, Andrea Galais.

Consultada por Télam, Galais remarcó que "no se trata de eliminar puestos de trabajo; no he visto un solo proyecto que haya utilizado estas herramientas para sacar gente de sus puestos".

Agregó luego que "hay actividades a las que hay que poner 'cabeza', analizar situaciones, poner gente a desarrollar proveedores, para no atarse a uno solo y para tener más de una oportunidad de abastecimiento, por ejemplo".

Transformación digital

Galais indicó que en la pandemia se aceleraron los proyectos de transformación digital, pero advirtió que "si el proyecto no viene acompañado de un análisis de qué digitalizar, de qué manera y qué problema va a resolver, se van a terminar haciendo más rápido cosas que no son eficientes".

La especialista subrayó en ese sentido la importancia de "digitalizar lo que importa y lo que da valor a la compañía".

"Las empresas necesitan cabezas y para eso no hay reemplazo", agregó en referencia a la consulta sobre el efecto de la transformación en la eventual eliminación de empleos.

Al enumerar los errores más habituales por la ausencia de digitalización, Galais señaló la demora del envío de los recibos y pedidos; y la identificación incorrecta del stock, que puede derivar en la adquisición de insumos ya existentes o en las decisiones de logística para reducir los costos.

La consultora trabajó sobre más de 500 procesos productivos que incluyen mantenimiento y tendido de conductos; sistemas de transmisión de energía; refinación y comercialización de combustibles; así como producción de autopartes, electrodomésticos, artículos informáticos y del sector energético.

El informe señaló que, en promedio, el proceso productivo puede demorar entre 120 y 260 días desde que el inicio de una requisición interna de una compra industrial hasta que se concreta la recepción, "tanto en organizaciones privadas como estatales".

El impacto de los errores administrativos, concluyó el estudio, "se carga sobre el trabajo del personal", y cada corrección requiere al menos de 20 minutos.