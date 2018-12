Diseño aerodinámico Asi es el prototipo de auto eléctrico que se recarga con el sol

El modelo es el Lightyear One, un prototipo capaz de recargarse tanto con un enchufe tradicional como también con el sol. Su lanzamiento será en 2020

Ya está a la vista de todos el primer vehículo de la startup holandesa de automóviles eléctricos Lightyear. El modelo es el Lightyear One, un prototipo capaz de recargarse tanto con un enchufe tradicional como también con el sol.

“No sólo estamos construyendo un automóvil, estamos construyendo un sistema”, explica el CEO y cofundador Lex Hoefsloot en el cortometraje de The Lightyear Story, que comparte la historia de cómo surgió la compañía.



Se espera que el lanzamiento de su vehículo inaugural sea en 2020.

El CEO señaló, además, que el diseño elimina todo el “problema de la gallina y el huevo” que actualmente afecta al mercado de los automóviles eléctricos.

“No hay muchos coches eléctricos porque no hay infraestructura, y no hay infraestructura porque no hay coches eléctricos. Usted puede [burlar] ese proceso haciendo un coche eléctrico que no depende de la infraestructura”, agregó.

El diseño del vehículo se mantiene en secreto, aunque se sabe que el automóvil no sólo funciona con celdas solares conectadas a su techo, sino que también puede recargar su batería usando los rayos del sol, según informa Forbes.

Su chasis se promociona como más liviano de lo normal, con un diseño aerodinámico y cámaras en lugar de espejos laterales, una característica que se vio a principios de año en los nuevos Lexus.

Un tren de rodaje aerodinámico, un sistema de suspensión neumática para reducir el arrastre y otros elementos de diseño tienen como objetivo minimizar el consumo de energía del automóvil.

El objetivo es comenzar a venderlo en pequeñas cantidades, principalmente para evitar repetir la historia de Tesla que dio lugar a problemas de producción.

El modelo inicial no será barato, pero desde la compañía estiman que oscilará en €119.000 (u$s135.510) y pretenden eventualmente reducir esto a alrededor de u$s26.000 por vehículo, aunque esta táctica ha resultado difícil incluso para el Tesla más establecido.