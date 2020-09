Así es como las agtechs y foodtechs pueden generar casi 25 millones de empleos en la región

Un estudio reciente arrojó que cambiar a una economía de cero emisiones netas crearía 22.5 millones de trabajos en America Latina para el año 2030

Muchos expertos aseguran que América Latina está preparada para convertirse en una potencia en creación de empleos. Un estudio reciente arrojó que cambiar a una economía de cero emisiones netas crearía 22.5 millones de trabajos en la región para el año 2030.

Pero para eso suceda, deberá ser crucial preparar a los agricultores con capacitaciones y tecnología innovadora. Estos hallazgos también ayudan a explicar por qué el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Lab y Syngenta Ventures invirtieron recientemente en el fondo AgVentures II.

Aunque todavía no se sabe cuánto ofreció cada uno, se podría pensar que, si Latam ha sido famosa en años recientes por sus fintech quizá debería prestar más atención a las agtechs y foodtechs.

AgVentures Fund II

Este fondo de equity, administrado por São Paulo Ventures (SP Ventures), invierte en startups disruptivas en el sector agrícola y alimenticio.

"Los sistemas alimenticios de América Latina y el Caribe necesitan nuevas soluciones para aumentar la producción, mientras adoptan un camino más inclusivo y sostenible", señaló Tomás Lopes Teixeira, director en jefe de inversiones en BID Lab.

"La tecnología innovadora de startups agtech y agfood pueden desempeñar un papel central al proporcionar soluciones a nivel agrícola para ayudar a los pequeños agricultores y trabajadores rurales a mejorar la productividad, los medios de vida y la resistencia al clima", agregó el ejecutivo.

El alemán BASF Venture Capital ya había contribuido a este fondo también. El objetivo de AgVentures es participar en rondas semilla o serie A más avanzadas.

Semillas en suelo latinoamericano

El BID y la Organización Internacional del Trabajo (ILO) realizaron este estudio que sugiere que apenas se está tocando la superficie del potencial agrícola de America Latina.

Curiosamente, los principales impulsores del cambio a una economía de cero emisiones netas surgirán de los cambios en la dieta. Es decir, que más gente opte por productos veganos.

Según el informe, alrededor de 19 millones de trabajos de tiempo completo surgirían de la agricultura vegetal. Esto también ayuda a explicar el surgimiento y posicionamiento estratégico de compañías de foodtech que desarrollan alternativas libres de carne.

Por ejemplo, las chilenas NotCo y The Live Green Co. Así como la brasileña Fazenda Futuro. Estas compañías tendrían acceso a ingredientes esenciales para sus hamburguesas, helados y etc, de origen vegetal en casa.