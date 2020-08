Boicot, protestas y polémica: las redes sociales estallaron por la suspensión de los partidos de la NBA

La noticia tuvo el impacto de una verdadera bomba, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Los hechos ocurrido en la noche del martes en Wisconsin, donde dos manifestantes que marchaban para protestar por la muerte de Jacob Blake fueron abatidos por civiles armados, despertó la furia de gran parte de la població. Las esquirlas, incluso, llegaron a la NBA.

Los primeros en pronunciarse al respecto fueron los jugadores de Milwaukee Bucks, el equipo emblema de ese esta, que cuenta entre sus filas con Giannis Antetokounmpo, MVP de la liga. El plantel decidió no salir a jugar en la jornada de hoy, boicot al que luego se sumaron el resto de los conjuntos que están jugando en los playoffs.

La noticia rápidamente se hizo eco en las redes sociales, donde personalidades, periodistas y deportistas se pronunciaron a favor de la medida y repudiaron la violencia que, por estos días, acecha al país norteamericano.

Lebron James, el basquetbolista más popular del mundo, fue tajante en un tuit dirigido directamente a Donald Trump:

En la misma línea se pronunciaron otras personalidades:

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020