Lo más buscado en Google hoy, miércoles 26 de agosto: transformación digital y Pokémon Go

El miércoles 26 de agosto, los usuarios de Internet se volcaron a Google para despejar sus dudas. Pokemon Go y Transformación digital, lo más buscado

Pokémon Go, al tope de las búsquedas

Pokémon Go recibirá esta semana una actualización que introducirá las Megaevoluciones, según ha indicado Niantic, la firma desarrolladora del juego.

Para quien no conozca la mecánica, las Megaevoluciones son un efecto temporal. En el caso particular de Pokémon Go, los Mega Pokémon necesitarán Mega Energía para evolucionar y se podrán mantener en esa forma temporal mientras tengan suficiente Mega Energía.

Una de las ventajas de los Mega Pokémon en el juego de Niantic es que aumentarán la potencia de ataque del resto de Pokémon cuando luchemos en una Incursión, y si además los otros Pokémon son del mismo tipo, el aumento será mayor.

La Mega Energía será única de cada especie de Pokémon, como ya pasa con los caramelos. Solo se podrá Megaevolucionar uno al mismo tiempo y, una vez esté activa la forma especial, su Mega Energía se irá consumiendo con el tiempo.

Las primeras Megaevoluciones que llegarán al juego serán las formas Mega de Venusaur, Charizard, Blastoise y Beedrill.

Transformación digital crece en consultas

La transformación digital está impulsando cambios imparables en el sector retail, donde la experiencia física y online se acercan cada vez más, y la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) adquieren mayor importancia.

La transformación digital en el sector retail "se aceptó como algo esencial, pero ahora es imparable", según un nuevo estudio mundial publicado por Fujitsu y realizado por la consultora DataDriven a más de 197 responsables de la toma de decisiones TIC en empresas de ‘retail’.

Más de dos tercios de los retailers en nueve países consideran que la transformación digital es esencial para su tecnología en este segmento, y sólo el 7 por ciento está en desacuerdo.

Los resultados del informe confirman que una gran parte de los proyectos de transformación digital están ya muy avanzados en la mayoría de las compañías. Los departamentos de finanzas están liderando el camino, con una implementación madura en marcha o muy avanzada en el 63 por ciento de los encuestados. Las ventas (62%), el servicio al cliente (59%) y las operaciones en primera línea (59%) están muy cerca.