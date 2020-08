Messi se quiere ir del Barcelona y desató la polémica en las redes: qué dijeron fanáticos y famosos

Las redes sociales estallaron este martes con la noticia más sorpresiva de la jornada. Según revelaron medios españoles, Lionel Messi planea abandonar el Barcelona y ya se lo habría anunciado a las autoridades del club catalán, a través de un fax.

El astro argentino de 33 años viene de una temporada para el olvido, coronada con la derrota 8-2 frente al Bayern Munich en la Champions League, resultado que, aseguran, fue el detonante para que decidiera marcharse del club.

En Twitter, la noticia fue la bomba del día. "Messi" rápidamente se transformó en la tendencia número 1 a nivel mundial y las discusiones respecto de su salida de la institución no se hicieron esperar.

En Cataluña, los mensajes de repudio a la directiva del Barcelona se multiplicaron en cuestión de minutos, mientras que en el resto del mundo, los fanáticos del jugador comenzar a vaticinar su futuro.

Incluso hubo lugar para las celebridades: Liam Gallagher, ex vocalista de Oasis y confeso fanático del Manchester City, aseguró que Messi va camino a convertirse en la nueva estrella del club de sus amores:

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2020