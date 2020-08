¿Cómo es el plan de la aerolínea que quiere que sus pasajeros puedan "volar" sin despegar?

A pesar de que algunos países ya están recibiendo turistas, algunas personas aún tienen miedo, por lo que esta aerolínea virtual japonesa es la solución

Como es de público conocimiento, debido a la pandemia por el coronavirus cerraron muchos aeropuertos y mucha gente quedó con miedo a viajar en avión.

Sin embargo, existe una aerolínea virtual que es la opción perfecta para todos aquellos que buscan revivir la emoción de subirse a un avión, desde la comodidad de su hogar.

Por otro lado, y a pesar de que hay muchos destinos que ya están recibiendo turistas, algunas personas aún no se sienten listas para salir del confinamiento, por lo que esta idea de una aerolínea virtual japonesa podría ser la respuesta a los travelers que mueren por subirse a un avión de nuevo pero que les da miedo contagiarse de covid19.

La aerolínea

Presentada al mundo como la primera aerolínea virtual, First Airlines llevó a la realidad una idea que ha llegado del futuro para suplir la necesidad de viajar con la ayuda de tecnología.

Esta empresa nipona recreó la cabina de primera clase de un A310. Al llegar los pasajeros se preparan para seguir los protocolos normales de una aerolínea.

Esta empresa nipona recreó la cabina de primera clase de un A310

En primer lugar, por supuesto, deben realizar el check in aunque estos no lleven equipaje, para después pasar al ‘avión’ y ser acomodados por la tripulación, quienes tienen la tarea de revisar que los asientos no estén reclinados y que los cinturones estén abrochados.

Momentos antes del despegue la tripulación se sitúa al frente para explicar los procedimientos de emergencia que todos deben conocer, dando paso a los avisos del capitán quien se encarga de avisar que el despegue está próximo a iniciar.

Cómo se logra

Con la ayuda de bocinas y efectos de sonido se anuncia el despegue, para minutos después dar paso a las sobrecargos, quienes se encargarán de servir comidas temáticas elaboradas por chefs de primera linea.

Aquellos que compraron un boleto para Francia podrán disfrutar de un salmón ahumado marinado, foie gras y tarta de queso vasco; los que tengan como destino Nueva Zelanda, disfrutarán de un tartar de mariscos, lomo de cordero a la parrilla y pavlova serán perfectos para acompañarte durante este trayecto.

Una vez llegando al destino, las sobrecargos proporcionarán unas gafas de realidad virtual que transportaran a los viajeros al lugar elegido, dando impresionantes vistas de París, Nueva York, Italia, entre otros.

No obstante, en Argentina ya existe algo similar. Se trata de un servicio que mediante anteojos de realidad virtual se puede elegir el destina al que el usuario tenga ganas de ir.

Aquellos que compraron un boleto para Francia podrán disfrutar de un salmón ahumado marinado

Varias compañías y agencias de turismo online están aprovechando a la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) para que sus clientes puedan elegir con mayor seguridad los hoteles y destinos que planean visitar.

Estas tecnologías ofrecen dos formas distintas de interactuar con la cámara del celular: la RV permite sumergirse en un ambiente totalmente recreado digitalmente; mientras que la RA conjuga elementos de la vida real que captura el teléfono con elementos virtuales.

"Según un estudio que realizamos, al 31% de los viajeros de todo el mundo le gusta tener un agente de turismo virtual en casa, que se active con la voz y que responda a todas sus dudas antes de viajar. Por otro lado, uno de cada cinco encuestados aseguró que quiere usar tecnologías como la realidad aumentada para familiarizarse con el destino antes de llegar", reveló Luiz Cegato, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Booking.com para Latinoamérica.

En Almundo ya están utilizando esta tecnología. A través de la RV simulan un destino y lo comparan con otros, así el pasajero puede vivir la experiencia virtual e identificar fácilmente a dónde quiere viajar.

Por su parte, Despegar está estudiando el uso de estas herramientas en distintas instancias, con el fin de potenciar su servicio.