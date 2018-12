Trucos WhatsApp: te mostramos como enviar mensajes aunque estés bloqueado

En más de una oportunidad puede ocurrir que alguien nos bloquee de la aplicación y tengamos muchas cosas que decirle. Te mostramos cómo hacerlo

Si alguien te bloqueó en WhatsApp, pero aún quedan muchas cosas por decirle a esa persona, te mostramos un truco para que puedas hacerlo.



Por otra parte, también si sos vos quien bloqueaste, también verás que es posible que aún así te escriban.



En primer lugar, hay que estar 100% seguros de que se está bloqueado. Para eso, hay que tener en cuenta tips como que no veas su foto ni su última hora de conexión, o que no lo veas nunca en línea.



Una vez revisado esto, hay que pedir a algún amigo que cree un grupo en el que nos agregue junto con el contacto que nos bloqueo. Una vez creado el grupo, esa persona que lo creó debe abandonarlo y dejarte como administrador del grupo.



De esta manera, en el grupo de WhatsApp solo estarán ustedes dos y así es cómo podrás mandarle algún mensaje, porque, hasta el momento, en los grupos no se puede bloquear a nadie.



Por supuesto que eso no va a ser por mucho tiempo porque puede ser que esa persona decida salir del grupo también. Pero por lo menos algo le habremos dicho.