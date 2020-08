Farmacéutico, amigo de Galperin y productor de cine: quién producirá la vacuna del coronavirus en el país

La firma mAbxience, perteneciente al Grupo Insud del empresario farmacéutico Hugo Sigman, será la encargada de elaborar el principio activo

El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que la "producción Latinoamericana" de la vacuna contra el coronavirus que se desarrolló en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, "va a estar a cargo de Argentina y de México", y estará lista para "el primer semestre de 2021".

"El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021", resaltó el mandatario nacional en conferencia de prensa.

El mandatario indicó que AstraZeneca no produce vacunas en el país, por lo que eligió al laboratorio local mAbxience biotech Argentina para su elaboración. Se trata de una firma del Grupo INSUD, cuyo presidente es Hugo Sigman.

"Estamos honrados que AstraZeneca haya confiado en el grupo mAbxience para la transferencia tecnológica para la fabricación de la sustancia activa de la vacuna" en el marco de un "destacable trabajo colaborativo que hemos generado para enfrentar juntos esta pandemia", destacó el empresario en por videoconferencia.

Sigman es muy cercano a Marcos Galperin y el propio CEO del unicornio reveló que fue el artífice de su encuentro con el entonces presidente electo Alberto Fernández, antes de volver a fijar residencia en Uruguay.

"Marcos Galperin es una persona que valoro mucho. Más allá de estar de acuerdo o no cbon su visión política, es alguien muy comprometido. Se expresó y se jugó defendiendo al gobierno de Mauricio Macri. Un día me llamó por teléfono y me dijo que estaba preocupado por su futuro, que encontraba riesgos en lo que venía", confesó Sigman a Perfil. Y le recomendó "que se siente con Alberto Fernández".

Uno de los hijos del empresario farmacéutico participó en una asociación estudiantil con Eduardo Wado De Pedro, actual ministro de Interior, por lo que Sigman se comunicó con él y el funcionario se encargó de la cumbre entre Fernández y Galperin.

Inicios y crecimiento

Sigman nació en 1944 y se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1969. En 1978, junto a su esposa Silvia Gold, fundó el Grupo Chemo una firma empresa químico-farmacéutica perteneciente que fue el embrión del Grupo Insud.

Dentro del holding, creó las empresas Chemo, que produce ingredientes farmacéuticos activos (API) y formas farmacéuticas terminadas (FDF) para más de mil empresas farmacéuticas en todo el mundo;​ Exeltis, empresa de artículos de salud femenina que opera en cerca de 40 países; y la biotecnológica mAbxience, que desde 2008 elabora medicamentos biosimilares y en su planta se producirá la vacuna de Oxford.

En 1998 inició actividades agrícolas y forestales en diferentes lugares de la Argentina, centradas en el mejoramiento genético y la producción sostenible, con las empresas Garruchos, dedicada a la agricultura y la ganadería; Pomera, empresa forestal y la Cabaña Los Murmullos, una estancia de cría de ganado, según señala su biografía en Wikipedia.

Sigman también es accionista de Bioceres, una firma argentina de biotecnología centrada en la producción agrícola. Esta empresa desarrolló un gen que permite la producción de trigo, maíz y soja resistente a las sequías y a la salinidad del suelo, y ha licenciado sus productos a los Estados Unidos, Francia y la India.

En 2011 creó la Cámara Argentina de Biotecnología para fortalecer la política de colaboración público-privada en biotecnología y fomentar su desarrollo en la región.​

Pero además, junto a su socio Oscar Kramer fundó K&S Films, una productora de cine que participó en grandes filmes nacionales como Relatos Salvajes, Kamchatka, y El Último Elvis.