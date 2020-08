Un iPhone 12 con la firma de Elon Musk: este es el precio que tenés que pagar para tener el modelo especial "Space X"

Falta un tiempo todavía para que el iPhone 12 esté en las tiendas pero ya hay algunas empresas que especulan sobre su posible apariencia

El iPhone 12 aún no se ha presentado y una marca que hace modificaciones de lujo ya se la juega con que ésta será su apariencia.

A la moda (cara)

Ya se habían visto iPhone de oro y cosas de estilo por parte de Caviar, pero ahora apuestan por un modelo conmemorativo de la misión a Marte de SpaceX. El modelo es conmemorativo de lo que hace la compañía, con un cuerpo de titanio y la firma de Elon Musk, aunque el multimillonario sudafricano no tiene nada que ver con la marca.

Render de la parte trasera del iPhone 12 Space X

Tampoco SpaceX tiene algo que ver con este producto basado en un celular del que no hay certezas reales de cómo será, pero aún así, en algún lugar del mundo alguien apostará por Caviar para tenerlo apenas esté disponible.

Nunca muestran la parte delantera, porque es evidente que se basaron en renders y no saben cómo lucirá. Probablemente, si se equivocan en algo, terminen adaptando todo a lo que presente Apple.

Al final de cuentas es un modelo "personalizado" en el exterior basado en un teléfono que no existe, con la firma de un multimillonario con el que no tienen relación, conmemora una empresa privada espacial, y solo cuesta 5000 dólares. Gustos son gustos.

Mientras tanto en Argentina....

El iPhone SE es la versión más económica del teléfono móvil más vendido del mundo. Apple anunció que a partir de la semana próxima la segunda versión de este equipo se podrá conseguir por canales oficiales en la Argentina.

Según explicó su fabricante, "el iPhone SE tiene un diseño compacto, reinventado desde adentro hacia afuera, y es el iPhone más asequible. Funciona con el A13 Bionic diseñado por Apple, el chip más rápido en un teléfono inteligente. También cuenta con el mejor sistema de cámara jamás visto en un iPhone".

El iPhone SE es la versión barata del famoso teléfono de Apple

El móvil ya se podía conseguir en plataformas como Mercado Libre y otros sitios que importan celulares y electrónica, pero ahora se trata del lanzamiento de la venta oficial por medio de locales de Apple autorizados. Uno de ellos es Maxim, que al momento de publicar esta nota aún no había informado su precio de venta. Apple anunció en abril el lanzamiento del nuevo iPhone SE de segunda generación, que mantiene el diseño de su predecesor, pero incorporando el chip A13 Bionic y un sistema de cámara de una sola lente.

El nuevo teléfono dispone de una pantalla de 4,7 pulgadas y el mismo procesador que el teléfono más avanzado de Apple, el 11 Pro. El iPhone SE versión 2020 está disponible en colores blanco, negro y rojo, y un precio base de 399 dólares para el modelo de 64 GB de almacenamiento, con versiones de 128 GB (449 dólares) y 256 GB (549 dólares) de capacidad, siempre precios en los Estados Unidos.

El SE carece del sistema de reconocimiento facial de Apple para desbloquear el dispositivo y, en su lugar, cuenta con un sensor de huellas dactilares similar a los modelos más antiguos.