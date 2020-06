¿Quéres más privacidad? Pagá: Zoom solo reforzará la seguridad de los que paguen su suscripción

Así lo ha confirmado el CEO de la compañía, Eric Yuan, en la rueda de prensa tras la presentación de los resultados financieros de la compañía

La aplicación de videoconferencias Zoom trabaja en el desarrollo de un sistema de encriptación de extremo a extremo para hacer más seguras las comunicaciones de los usuarios y ahora la plataforma ha anunciado que esta característica solo llegará para los planes de pago.

Así lo ha confirmado el CEO de la compañía, Eric Yuan, en la rueda de prensa tras la presentación de los resultados financieros de la empresa en el primer trimestre del año, donde entre otros datos, Zoom ha alcanzado los 300 millones de participantes diarios.

"Para los usuarios gratuitos, desde luego, no queremos dar esto", ha respondido Yuan a una pregunta sobre la encriptación de extremo a extremo, como recoge The Next Web.

Anteriormente, Zoom había prometido en abril implantar este sistema de comunicaciones protegidas como parte de su plan de 90 días para mejorar sus funciones de seguridad.

Una decisión polémica

Debido a que la encriptación de extremo a extremo solo permite que accedan a los mensajes al emisor y al receptor, Yuan ha explicado que la inclusión de esta función solo para los usuarios de pago se debe a que la compañía colabora con las autoridades, como el FBI en Estados Unidos, "en caso de que algunas personas usen Zoom para malos propósitos".

En un comunicado, fuentes de Zoom aseguran que "el cifrado AES 256 GCM de Zoom está activo para todos los usuarios, tanto gratuitos como de pago". Y matiza que "la decisión actual de la dirección de Zoom es ofrecer cifrado extremo a extremo a todos los clientes corporativos", y también a los usuarios Pro.

Zoom, furor durante la cuarentena

La compañía explica que planean ofrecer cifrado extremo a extremo a los usuarios de los que pueden "verificar su identidad" para limitar los daños que puede causar a colectivos vulnerables, como los niños y las potenciales víctimas de crímenes de odio. En este sentido, los usuarios gratuitos "se registran con una dirección de correo electrónico, lo que no da la suficiente información para verificar que son quienes dicen ser".

En el comunicado, la compañía defiende que "no monitoriza el contenido de las reuniones de forma proactiva" ni tampoco "comparte información con las autoridades, excepto en circunstancias específicas como en caso de abuso a menores". Asegura también que no tienen puertas traseras con las que poder acceder a reuniones sin ser visibles para otros".