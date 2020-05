Tras la muerte de otro trabajador de plataformas, repartidores preparan medida contra apps de delivery

El martes pasado falleció otro repartidor en moto, en este caso fue en el partido bonaerense de Avellaneda y los trabajadores piden mayor seguridad laboral

Miguel Ángel Machuca desarrollaba su tarea en moto el pasado martes, cuando sufrió un siniestro vial que le costó la vida, informó la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM).

"A algunos les pareció exagerado cuando dijimos en un comunicado anterior que nos están sometiendo a un Cromañón en cámara lenta. Pero desde que arrancó la cuarentena ya van cuatro muertos, uno cada quince días. La precarización mata, y trabajar a destajo y en total estado de desprotección es la principal causa de muerte de todos los repartidores", señaló el gremio en un comunicado.

Lentitud en las emergencias

Los presentes en el lugar relataron que la víctima fue embestida y atropellada por un camión, y que a pesar del violento golpe no falleció al instante sino que quedó tendido y consciente en el piso. Durante esos minutos, los vecinos que acudieron a socorrerlo llamaron de inmediato al servicio de ambulancias del municipio. Sin embargo, el repartidor comenzó a convulsionar, por lo que tuvo que ser reanimado, ante la insistencia de los vecinos, por ambulancias del Same pero esto no fue suficiente y el joven perdió la vida.

Los vecinos denunciaron con gran indignación que la ambulancia tardó demasiado para realizar la atención de la víctima. Según declaraciones de los testigos, pasaron más de 40 minutos para que una unidad ambulatoria municipal se hiciera presente en el lugar.

Las cajas amarillas se hicieron comunes en el tránsito urbano

Trabajo precario

La extrema precarización, la ausencia de todo derecho laboral y la imposición de tiempos de trabajo que obligan a los repartidores de las apps a pedalear a contrarreloj, poniendo en riesgo sus vidas, se han vuelto moneda corriente. Y lo que es peor aún, estas condiciones se han potenciado enormemente bajo la cuarentena; multiplicando también el hostigamiento por parte de la policía, los robos en zonas liberadas, la ausencia de elementos de seguridad e higiene y hasta el cobro de una comisión por las propinas.

Luego de la enorme jornada de paro y movilizaciones del 8 de mayo, los trabajadores de reparto de las apps obligaron al Ministerio de Trabajo a recibirlos para poder plantear todo un pliego de reivindicaciones que no puede esperar más tiempo. Sin embargo, no han obtenido respuestas aún. Ante esto mismo, la segunda asamblea nacional de repartidores ha resuelto este lunes otro paro y movilización para el día 29 de mayo, informó el sitio gestionsindical.