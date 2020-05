Facebook y YouTube retiran un polémico video sobre Covid-19

El video presenta una entrevista a una científica desacreditada, y asegura sin pruebas contrastadas que el virus fue liberado de un entorno de laboratorio

En su esfuerzo por frenar la proliferación de noticias falsas y desinformación, Facebook y YouTube han eliminado un polémico video con teorías de la conspiración sobre el coronavirus que se ha convertido en viral en Internet.

El video, titulado "Plandemic: The Hidden Agenda Behind Covid-19", está lleno de información médica errónea sobre el origen del virus y cómo se transmite. En un formato que imita el estilo documental y con una factura de producción profesional, el video ofrece una serie de informaciones no contrastadas ni respaldadas por consejos médicos y científicos.

El video presenta una entrevista muy elaborada con la científica desacreditada Judy Mikovits. A lo largo de 26 minutos, el video asegura que el virus de la covid-19 fue liberado de un entorno de laboratorio y que es imposibles que haya surgido de forma natural.

Otra de las afirmaciones de este falso documental es que el uso de máscaras y guantes no sirve para proteger a las personas sino que provoca que estas enfermen todavía más. También se afirma que cerrar playas es una locura debido a la "curación de microbios" en el agua. El video también sugiere que se está falsificando deliberadamente el número de muertes para ejercer un control sobre la población.

El polémico video cuestionaba sin fundamento médico el uso de los barbijos.

Plademic ha sido producido por Elevate, una productora de California dirigida por Mikki Willis. En una publicación en Facebook en abril, Willis aseguro que el proyecto dará como resultado un "documental completo destinado a arrojar la luz de la verdad a los rincones más oscuros de nuestro corrupto sistema de salud".

Willis también insta a los lectores a descargar el video directamente y volver a publicarlo en otro lugar, "en un esfuerzo por evitar a los guardianes de la libertad de expresión".

La protagonista del documental, Mikovits, es una bioquímica que ya fue noticia en 2009 por afirmar que existía un vínculo entre el síndrome de fatiga crónica y un retrovirus, algo que fue desmentido. Más tarde fue acusada de robo por sacar documentos de un instituto de investigación de la que fue despedida.

En esa ocasión, Mikovits dijo que fue excluida como investigadora y forzada a la bancarrota, todo como parte de una conspiración destinada a reprimir sus críticas a las vacunas.

Desde que el video se publicó, se ha hecho viral en plataformas como YouTube, Facebook, Twitter y otros sitios web, a pesar de los repetidos esfuerzos por eliminarlo.

Entre las plataformas de redes sociales, Twitter anunció que eliminaría los "reclamos no verificados" que podrían resultar peligrosos, mientras que Facebook ha impulsado nuevas herramientas para dirigir a los usuarios hacia fuentes confiables de información. La plataforma del pajarito también abrió sus datos para investigaciones científicas.

YouTube ha explicado que elimina "consejos de diagnóstico médico sin fundamento" y, por eso, este video fue eliminado por hacer afirmaciones sobre una cura para Covid-19, a pesar de que no está respaldado por organizaciones de salud.

WhatsApp contra las noticias falsas

La Red Internacional de Verificación de Datos del Instituto Poynter (IFCN por sus siglas en inglés) lanzó este lunes su chatbot en WhatsApp. El bot está diseñado para combatir la desinformación, en especial durante la pandemia de la COVID-19, conectando a las personas con verificadores de datos independientes en más de 70 países y también con la base de datos más grande que recolecta engaños desacreditados en relación al nuevo coronavirus.

Al usar el bot del IFCN en WhatsApp, las personas podrán verificar fácilmente si un contenido sobre COVID-19 ya fue calificado como falso por verificadores de datos profesionales, según informó la empresa de mensajería instantánea a iProfesional en un comunicado.

Desde enero, más de 80 organizaciones de verificación de datos de 74 países han identificado más de 4,000 engaños relacionados con el nuevo coronavirus. Toda esta información ahora forma la base de datos CoronaVirusFacts, que el IFCN actualiza diariamente para que los usuarios del chatbot puedan navegar y acceder a su contenido fácilmente.

WhatsApp se sumó a la lucha contra las noticias falsas.

El bot del IFCN también proporciona un listado global de organizaciones de verificación de datos. El sistema es capaz de identificar el país del usuario a través del código de país del celular, para proporcionarle las organizaciones de verificación de datos más cercanas.

De esta forma, las personas pueden enviar una información para su revisión directamente a su verificador de datos local o visitar su sitio web para obtener más información sobre lo que ha estado circulando en la región.