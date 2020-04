Los datos de contagios de coronavirus que surgen de la app CuidAR ayudan a completar los tableros de información sanitaria

La aplicación es una evolución de la anterior, Covid-19. Incorpora nuevas funcionalidades y la información complementa la que se recopila a nivel oficial

CuidAR, la nueva aplicación del Gobierno para ayudar a los ciudadanos a hacerse un autodiagnóstico ante la sospecha de presentar síntomas compatibles con el coronavirus, supone una evolución de las aplicación anterior, Covid-19, pues incorporó al menos tres mejoras respecto de esa versión. La información que obtenga servirá para alimentar los distintos tableros de información con los que las autoridades sanitarias toman nuevas decisiones.

Por un lado, integra el concepto de la credencial de Salud junto al Certificado Unico de Circulación puesto que se supone que aquellos que tienen que trabajar pueden tener algún tipo de exposición mayor y la app, que es de uso voluntario, les permitiría tener un mejor seguimiento en caso de presentar algún tipo de sintomatología a fin de mantener alertas a las autoridades sanitarias.

Por el otro, permite a los usuarios realizar un autodiagnóstico en caso de que tengan síntomas vinculados con la enfermedad. Si las respuestas que se responden son compatibles, "la app pone en contacto a esa persona con las autoridades sanitarias del lugar en que se encuentra a fin de que se se la llame y se le inicie el seguimiento que correponda", dijo a iProfesional, Fernando Schapachnik, director del programa de Vocaciones Científicas de la Fundación Sadosky, una de las asociaciones que, junto con un grupo de empresas y organismos oficiales, desarrolló la app.

En tercer lugar, las personas que, finalmente, resultan infectadas por coronavirus y que hayan utilizado de manera voluntaria la aplicación tendrán una especie de monitoreo constante. Esto es porque, en estos casos, enviará cada 15 minutos una actualización de la información a las autoridades sanitarias. En estos casos, la geolocalización funciona de manera constante y ayuda en la conformación de esos mapas epidemiológicos que ayudan a entender, en muchos casos, la relación de contacto de los enfermos.

Los datos que se reúnan por medio de CuidAR servirán para complementar los que se obtienen a través de los centros de salud y de los mapas de calor que se realizan a través de los teléfonos móviles, entre otras herramientas disponibles.

"Esta información se integra en tableros del ministerio de Salud. Complementa la que ya tiene, relativa a la cantidad de contagiados, en tratamiento y fallecidos diarios lo que permite es que, frente al autodiagnóstico, se tomen decisiones, inclusive para aquellos pacientes que sospechan que pueden tener el virus y en realidad no", agregó el científico.

Te puede interesar Bill Gates estima cuándo volverá a la normalidad el mundo tras la pandemia de coronavirus

La app también pretende, de algún modo, llevar calma a quienes presentan síntomas gripales, especialmente en esta época del año que es cuando comienzan a aparecer esas primeras afecciones.

"Hasta el año pasado, vos estornudabas, te sentías engripado y no pasaba nada, sabías que estaban transitando un estado considerado normal. Este año no, todo cambió. Si una persona tiene alguna sintomatología, la aplicación ayuda en ese autodiagnóstico y si no son compatibles le dice que se quede tranquilo, mientras que si lo son se le da lugar a la autoridad sanitaria", agregó.

Esta información brindada al paciente sirve, a su vez, para evitar que se direccionen recursos en casos en los que no es necesario hacerlo y tenerlos disponibles para cuando aparecen pacientes con indicios más severos de haber contraido la enfermedad.

El desarrollo de esta nueva versión se concretó en menos de 20 días a partir del trabajo realizado por un un grupo integrado por unas 100 personas de diversas especialidades que van desde diseñadores gráficos hasta programadores, pasando por científicos, médicos, ingenieros y demás expertos del ecosistema tecnológico.