Marketing en la era coronavirus: ¿cuáles son los nuevos cuatro tipos de consumidores que generó la pandemia?

Los consumidores más jóvenes son los que están más preocupados en este momento por el impacto que tendrá la crisis a largo plazo

La crisis del coronavirus y el confinamiento han tenido un impacto directo en la salud y en las preocupaciones de los ciudadanos. Sus efectos en la sociedad han sido notables, lo que ha hecho que muchas cuestiones cambiasen de forma notable y que las marcas y las empresas tuviesen que responder a un mercado cambiante.

Uno de los elementos más afectados es el consumo. Eliminando a los ciudadanos de las calles han desaparecido pautas de consumo que eran habituales y cerrando por seguridad sanitaria ciertas áreas de negocio se ha creado un cambio en lo que los consumidores pueden hacer y esperan. A ello hay que sumar que los efectos indirectos en la psicología de los consumidores.

"Analizando más allá de los efectos inmediatos de la covid-19, pocos consumidores esperan volver de vuelta al comportamiento pre-crisis en un tiempo próximo", apunta Kristina Rogers, Global Consumer Leader en Ernst & Young, señalando que "en tiempos inciertos" nadie sabe cuánto durará la transición y qué tendencias de consumo aparecerán.

Lo que sí se puede es saber qué tendencias están marcando ahora mismo la respuesta a la crisis. Eso es lo que han hecho desde la consultora en un estudio que ha partido de una muestra de consumidores de varios países afectados por la crisis, según una nota del sitio Puro Marketing.

El análisis de Ernst & Young ha identificado cuatro reacciones clave en términos de consumo a la situación en la que la pandemia ha sumido a la ciudadanía. El mayor grupo es el de un 35% de los consumidores que han bautizado como "ahorra y acumula", preocupados especialmente por su familia y por el efecto que tendrá en su entorno la crisis. Ahora mismo, estos consumidores han aumentado su consumo en alimentación (un 35% lo ha hecho) y han reducido brutalmente lo que gastan en otras áreas.

Tras ellos se posicionan los del "recorte profundo". Son el 27,3% de los consumidores y, en general, son los consumidores de más edad. Según las conclusiones del estudio, son principalmente aquellos que están por encima de 45 años y que han visto un "mayor impacto en su estatus laboral". Una cuarta parte de los consumidores que entran en este grupo está sufriendo una suspensión de empleo. El 78% está comprando de un modo menos frecuente, un 64% solo compra aquellas cosas que son esenciales y un 33% reconoce que, ante la situación en la que se encuentran, las marcas les preocupan menos.

El tercer grupo es el de los "stay calm, carry on" (en calma y siguiendo con lo suyo, jugando con el nombre del popular póster de la II Guerra Mundial recuperado en la crisis de hace unos años). Son el 26,2% y no se sienten impactados de forma directa por la epidemia. No han cambiado sus hábitos de consumo y solo un 21% de este grupo está gastando más dinero en productos de alimentación.

Y, finalmente, el cuarto grupo es el de "hibernar y gastar". Son el 11,4% de los consumidores y tienen, habitualmente, entre 18 y 44 años, lo que hace que entren en este saco la Generación Z y la franja más joven de los millennials. Están más preocupados por los efectos de la epidemia porque fueron los que más sufrieron en la anterior crisis económica y la posible recesión posterior al confinamiento los manda de vuelta a la casilla de salida.

Curiosamente, a pesar del pánico, siguen consumiendo. Solo el 40% reconoce que está comprando menos frecuentemente. Eso sí, un 42% asegura que ha cambiado qué compra y un 46% que ahora mismo está dando más importancia a las marcas que nunca.