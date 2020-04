Empezar de 0: ¿qué harían los 5 empresarios más exitosos del mundo si perdieran todo?

A menudo se piensa en lograr metas y aspiraciones, ¿pero qué pasaría si después de lograr el éxito, lo perdieras todo y tuvieras que empezar de cero?

¿Qué pasaría si, de un momento a otro, perdieras todo? Esta pregunta puede atemorizar a cualquiera, pero es una que algunos de los líderes más grandes del mundo empresarial han respondido. A su vez respondieron qué harían en caso de que tuvieran que comenzar de nuevo, con respuestas en muchos casos sorprendentes.

Mark Cuban

"Conseguiría un trabajo como mesero por la noche y un trabajo de ventas durante el día, y me volvería a poner a trabajar", dijo el multimillonario en una conversación con Guy Raz, el anfitrión del podcast de NPR How I Built This.

Bill Gates

En un evento conjunto con su amigo Warren Buffet, Gates dijo que de perderlo todo, se sumergiría en la inteligencia artificial. "El trabajo en IA hoy en día se encuentra en un nivel realmente profundo", dijo Gates. "Va a ser fenomenal, por lo que cualquier cosa relacionada con eso, creo que sería una carrera emocionante de por vida".

Warren Buffett

Durante la misma charla, Buffett dijo que haría más de lo mismo: se concentraría en invertir, lo cual dijo que es lo que más disfruta. "Me divertí mucho cuando tenía veintitantos años y ahora que tengo 86, me sigo divirtiendo", explicó. "Probablemente sería un fracaso en cualquier otra cosa".

Barbara Corcoran

Corcoran se uniría a su colega de Shark Tank, Cuban, a la industria de servicios y volvería a su trabajo como mesera. ¿Por qué? "Se aprende más como camarera que en cualquier otro trabajo y he tenido todos los tipos de empleos de baja categoría que puedas imaginar", dijo Corcoran en una conversación con Farnoosh Torabi. "Lo bueno de ser mesera es que tienes tu propio territorio. Es tu responsabilidad. Es tu mesa. Es tu mostrador. El azúcar tiene que llenarse. El ketchup tiene que estar listo para usarse".

Richard Branson

No es de sorprender que alguien cuyo hobbie favorito es planear viajes al espacio tenga una mentalidad radical. "Me aseguraría de que mi quiebra fuera el fracaso más espectacular y emocionante de la historia", escribió Branson en su libro Finding My Virginity. Luego "revisaría todos mis cuadernos para encontrar las mejores ideas que hubiera descartado y las iniciaría", dijo Branson.