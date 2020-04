Transformación digital, la clave para superar el coronavirus

La transformación digital que las empresas habían comenzado tuvo una prueba de fuego estos días con variados resultados a evaluar

La situación actual con el Covid-19 ha tenido un impacto global de tal magnitud que en sólo unos pocos meses muchas empresas internacionales han perdido un 80% de capitalización. Pequeñas y grandes economías se han detenido provocando situaciones complejas en los sistemas de salud, seguridad, transporte, financieros, educación, y profundos cambios en los comportamientos sociales, laborales y personales. Esto sucedió de un día para otro, con diferente intensidad y tipo de respuestas ante los diferentes escenarios con los que los países se fueron encontrando.



El 20 de marzo entró en vigencia el DNU que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que ha implicado un golpe muy fuerte para muchos negocios e industrias y un testeo "ao vivo" de infraestructuras, servicios y procesos para otras. Entonces, ¿cuáles de ellos se vieron beneficiados?



Uno de los rubros a mencionar es el de las telecomunicaciones: el trabajo remoto explotó como nadie se lo imaginaba, teniendo en cuenta que más del 50% de los trabajadores formales nunca lo había hecho. Muchas empresas no vieron prácticamente cambios en su día a día, otras encontraron la forma de seguir operativas y las que no estaban preparadas para esto, hoy sufren pérdidas enormes. Las empresas deberán encontrar el maridaje justo entre "home working" y en oficina para que se siga generando valor encontrando oportunidades y situaciones win-win con sus empleados. Todo esto también es posible gracias a la tecnología en la nube y a la posibilidad de crecimiento y escalado que permiten las arquitecturas de microservicios, dockers y kubernetes, entre otras.



Otro sector es la economía "on demand". Muchos negocios se apalancaron en la tecnología y logran salir a flote en esta situación. Los restaurantes que no pueden recibir comensales se apoyan en Rappi, Glovo, PedidosYa, UberEats y otras aplicaciones para hacer sus entregas, recreando mozos en cocineros u operadores telefónicos. Los gimnasios cubren sus abonos de clases a través de Zoom y las universidades ven la necesidad de migrar rápidamente de la educación presencial a la online vía plataformas de e-learning. Posiblemente, muchos de estos negocios nunca vuelvan a su estado previo y sigan con este modelo "transformado". Dentro de este rubro vemos también mercados que crecen como el del gaming, distribución de contenidos audiovisuales y compra/venta/pagos vía web.



El desafío también aparece en el caso de los eventos. Los Juegos Olímpicos de Tokio, y el Campeonato de Wimbledon son imposibles de virtualizar hoy, pero muchas ferias comerciales se están reprogramando a modo online, bajando tremendamente los costos de organización y participación. Workshops, cursos y capacitaciones también siguen este camino. Vemos además cómo socialmente los eventos más personales como fiestas y cumpleaños van tomando este rumbo, ayudados por sistemas de teleconferencias o realidad aumentada, por ejemplo.



La transformación digital que las empresas habían comenzado tuvo una prueba de fuego estos días con variados resultados a evaluar. Las que no detectaron la necesidad de cambio hoy lo están padeciendo y ven peligrar sus negocios. Quedará el tiempo para las lecciones aprendidas y para comprender que este mundo VUCA, con V de virus ahora, puede dejarnos mejor parados para el futuro o con profundas cicatrices difíciles de cerrar.

*docente del Programa Ejecutivo de Transformación Digital del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)