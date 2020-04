Cuarentena: Oracle ofrece acceso gratuito a sus herramientas de recursos humanos

En un esfuerzo por ayudar a atravesar la cuarentena causada por el avance del coronavirus, Oracle está ofreciendo a los clientes actuales acceso gratuito a la solución Workforce Health and Safety de Oracle Human Capital Management Cloud.

Según indicó la empresa en un comunicado, este módulo los ayudará a gestionar problemas clave de salud y seguridad en el lugar de trabajo y responder preguntas de respuesta críticas, que incluyen:

¿Quién en mi organización se ha estado expuesto al virus?

¿Se han limpiado adecuadamente las áreas comunes de los edificios?

¿Tenemos suministros adecuados para la limpieza y para proteger al personal?

¿Cómo puedo comunicarme con el personal para informarles que ha ocurrido un incidente?

¿Debo notificar a las autoridades locales de salud pública? ¿Qué datos debo compartir?

¿Cómo puedo estar seguro de que hemos seguido un incidente e implementado medidas correctivas?

Oracle aclaró que los empleados pueden acceder a esta información "dónde y cómo lo necesiten, desde dispositivos móviles hasta dispositivos de escritorio", y agregó que consideran a este módulo como un "botón de respuesta a incidentes", ya que proporciona a los profesionales y gerentes de recursos humanos una serie de formas de ayudar a tomar las medidas necesarias para ayudar a mantener a los empleados seguros.

"Nuestro módulo Workforce Health and Safety ayuda a automatizar la notificación de incidentes en el lugar de trabajo, tanto ahora como en el futuro, a medida que nos adaptamos a mayores preocupaciones de salud y seguridad. Por ejemplo, considere la tarea de informar cuando una sala de conferencias no se ha limpiado durante la noche. En circunstancias normales, tal incidente podría no ser una prioridad, pero en las circunstancias actuales, es de vital importancia que se informe y que se tomen medidas de inmediato", explicó la firma estadounidense.

En ese sentido, una vez que un empleado o gerente de recursos humanos informa un incidente, el sistema inmediatamente dirige el incidente a la persona asignada para remediarlo y actuar. También envía un correo electrónico de confirmación al empleado que informó el incidente, señalando que el informe se recibió y se está tomando medidas.

"Además de proporcionar un proceso fácil, efectivo y confidencial para manejar los asuntos de salud y seguridad, nuestro módulo Workforce Health and Safety también garantiza que los informes se están aplicando de manera adecuada.Durante este tiempo de incertidumbre sin precedentes, queremos hacer todo lo posible para ayudar y queremos que sepa que puede seguir contando con nosotros para apoyar sus necesidades comerciales cambiantes", concluyó Oracle.