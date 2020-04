Simulación de estornudos: cómo la tecnología 3D ayuda a diseñar elementos de protección contra el coronavirus

La empresa de software francesa Dassault Systèmes está utilizando la simulación científica del estornudo humano para apoyar el desarrollo de proyectos de equipos de protección individual (EPI) en la comunidad 'online' 3DEXPERIENCE Lab OPEN Covid-19, como parte de los esfuerzos colaborativos para responder a las necesidades urgentes no cubiertas durante la pandemia de Covid-19.

Estornudar es una forma en que los patógenos, incluido Covid-19, se propagan. Las simulaciones se utilizan para demostrar lo que sucede cuando una persona estornuda, para comprender mejor la efectividad de los diferentes EPI que se desarrollan y se implementan, y para ayudar a mejorar su diseño.

Dassault Systèmes utiliza sus aplicaciones de simulación SIMULIA PowerFLOW para desarrollar una simulación computacional de un estornudo que proporcione información sobre la física del flujo de estornudos, como explica en un comunicado.

