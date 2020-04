Para Edward Snowden los gobiernos utilizan el coronavirus para construir "la arquitectura de la opresión"

Para este controvertido personaje de la seguridad, son varios los gobiernos que están utilizando la cuarentena como excusa para profundizar sus controles

Edward Snowden, el famoso informante, comentó en una entrevista exclusiva con el cofundador de VICE, Shane Smith: "Cada académico, cada investigador que vio esto sabía que esto iba a pasar. Sin embargo, cuando lo necesitábamos, el sistema nos ha fallado, y nos ha fallado ampliamente", dijo Snowden.

Snowden es el primer invitado de la nueva serie "Shelter in Place" que se estrena en VICE TV, y que analiza la respuesta global al COVID-19 y su duradero impacto en todo el mundo. Smith discutirá estos temas, así como la forma de sobrevivir a la cuarentena, con una serie de pensadores de la ciencia, el entretenimiento, la economía y el periodismo.

En el primer episodio, Smith habla con Snowden, que desveló el esquema de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional sobre los estadounidenses en 2012. En la entrevista realizada desde la casa de Smith en Santa Mónica a través de un video chat, los dos tocan temas como la falta de preparación ante una pandemia mundial, cuánto tiempo será una amenaza para la humanidad y si el poder que estamos entregando a los líderes mundiales volverá y nos castigará.

Para Snowden estamos muy mal preparados para la pandemia:"No hay nada más previsible como una crisis de salud pública en un mundo en el que vivimos unos encima de otros en ciudades abarrotadas y contaminadas, que una pandemia. Y cada académico, cada investigador que estudió esta situación, sabía que esto iba a suceder. Y, de hecho, incluso las agencias de inteligencia, puedo decirles de primera mano, porque solía leer los informes que habían estado planeando para las pandemias".

El experto no ve que los regímenes autocráticos son mejores para tratar con cosas como esta que los democráticos. "Hay argumentos que dicen que China puede hacer cosas que los Estados Unidos no pueden. Eso no significa que lo que estos países autocráticos están haciendo sea realmente más efectivo", e incluso opina sobre si se puede confiar en los números de muertos o infectados que se dan a conocer "No creo que podamos. En particular, vemos al gobierno chino trabajando recientemente para expulsar a los periodistas occidentales, precisamente en este momento en el que necesitamos advertencias creíbles e independientes en esta región".

Finalmente sobre la que puede ser la mayor pregunta de la era moderna en torno a las libertades civiles, en torno al derecho a la privacidad, y sin embargo nadie se la hace esta, Snowden declara que "A medida que se extiende el autoritarismo, que proliferan las leyes de emergencia, que sacrificamos nuestros derechos, también sacrificamos nuestra capacidad para detener el flujo hacia un mundo menos liberal y menos libre. ¿Usted realmente cree que cuando la primera ola, esta segunda ola, la 16ª ola del coronavirus sea un recuerdo largamente olvidado, estas capacidades no se mantendrán? ¿Qué estos conjuntos de datos no se conservaron? No importan como se use, lo que se está construyendo es la arquitectura de la opresión", indicó VICE.