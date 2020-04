Innovación en pandemia: una banda lanza el primer videoclip grabado por Zoom

Imagina que tienes tu banda de música y tienes todo listo, producido y preparado para hacer tu próximo videoclip, la escenografía, las cámaras, el guión, y todo lo necesario. Sin embargo, justo el coronavirus llega inesperadamente a torcer todos los planes y te quedas sin nada.

Eso fue más o menos lo que le pasó a la banda de Oakland, Thao & The Get Down Stay Down, que quería filmar un video musical para su sencillo "Phenom".

La gran cantidad de bailarines que necesitaban para hacer la coreografía en vivo, los llevó a tomar una decisión más sabia: hacer el video entero en la plataforma de moda Zoom.

Dirigido por Jeremy Schaulin-Rioux y Erin Murray (quien también proporcionó coreografía), producido por Victoria Fayad, y presentando a Thao junto a ocho bailarines, el videoclip de Phenom es ágil, brillante y posiblemente un ícono de reinvención en tiempos de pandemia.

Pero no todo es tan fácil como parece en el video, ya que la sincronización de los bailarines y de Thao era lo más difícil, así lo relató el codirector Schaulin-Rioux, quien debió tomar un curso intensivo sobre el software y actuó como control de la misión durante la grabación.

Según se relata en The Verge, "todos tenían una copia de la canción y una lista de sus respectivas instrucciones, presentadas por conteo para los bailarines y por las letras de Thao.

Hubo una pista de clic antes de que comenzara la canción, "así que todos aplaudimos en el cuarto tiempo para asegurarnos de que todos estuvieran sincronizados", dice Thao. Y el equipo se aseguró de que todos los involucrados tuvieran una conexión wifi realmente fuerte".

Thao además explicó que "ciertos movimientos de baile tuvieron que ajustarse para verse bien en la vista de la galería de Zoom y no se tradujeron si eran demasiado caóticos. Descubrimos que los movimientos tenían que ser realmente limpios, claros y simples. Tenía que ser el punto focal y si sucedía demasiado no sabrías exactamente dónde mirar ".

Eso sí, la cantante fue bastante crítica sobre la opción de haber recurrido a esta herramienta para hacer su videoclip: "No estoy de acuerdo con la idea de que este es un buen momento para hacer arte", dice Thao. "Eso pone la responsabilidad en un campo ya poco apreciado y menos compensado. No nos propusimos hacer un video con Zoom. Esta es la herramienta que tuvimos que usar para hacer un video durante esta manía".