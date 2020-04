Marketing de contenidos: estrategias claves para mejorar el tráfico a tu sitio y que más gente lo conozca

En marketing digital el desarrollo de contenidos es una de las herramientas más exitosas para poder impulsar el tráfico o el brand awareness

Uno de los principales retos que enfrentan los profesionales de la mercadotecnia, cuando se trata del desarrollo de su trabajo, es la generación de tráfico y leads para el negocio, según lo comparte HubSpot, hasta un 61 por ciento de los mercadólogos lo tiene como el reto principal a superar.

Por suerte, son diversas las acciones que se pueden desarrollar para superar esta barrera e incluso conseguir un beneficio adicional. Es por eso que estas recomendaciones pueden funcionar para el desarrollo del content marketing y mejorar el tráfico generado a través de este.

Estas son algunas de las tácticas que pueden ser de gran ayuda par el desarrollo de contenidos que impulsen aspectos como el tráfico o el brand awareness, según un artículo del sitio America-retail.

Usar personas audiencia

Así como funcionan los perfiles de buyer persona, al hablar de personas audiencia o audience personas se refiere de la creación de perfiles de personas que cuentan con todos los atributos de un cliente potencial para la marca o empresa. En estos se contemplan datos como la edad, género y los intereses que ayuden a comprender mejor para quién se está desarrollando el content marketing.

Cuando una firma tiene la capacidad de saber quién va a ver o leer sus contenidos, es posible desarrollar piezas que realmente ayuden a conectar con estas personas. En ese sentido, el contenido debe tener un factor de personalización para convencer al lector de tomar una decisión a favor de la marca. Si no se logra conectar con el consumidor, éste no sentirá lo que la marca tiene que ofrecer y abandonará sus canales.

Establecer indicadores de Puntos Clave

Todo buen profesional de la mercadotecnia enfocado en el content marketing sabe qué es lo que funciona y qué no con los materiales que crea. Para ello puede valerse de los indicadores de puntos clave o Key Points Indicators con los que podrá e crear piezas más atractivas que convenzan al lector de tomar un paso adelante.

Su uso en los contenidos asegura que el lector hará clic en el enlace para visitar tu página y le pone letra a lo que la marca tiene que decir. Este tipo de KPIs son desarrollados a lo largo del tiempo al grabar los resultados de cada uno de los esfuerzos. El esfuerzo inicial se puede dar guiándose solo por la experiencia o por el sentido común, y después de ello, se pueden comenzar a registrar los resultados que se obtienen con los siguientes materiales. Los resultados mostrarán qué cambios se deben hacer en las distintas piezas o en las que están por venir.

Dividir a tu audiencia en segmentos

Cuando se trata del content marketing no se puede crear una pieza genérica de contenido que entretenga a todo tipo de audiencias. Incluso si se tiene un perfil de audiencia persona, una sola medida no se ajusta para todos. Por ello es necesario dividir a la audiencia en segmentos tomando como base sus diferencias, por ejemplo, una práctica adecuada puede ser el considerar su etapa dentro del ciclo de compra.

Partiendo de la idea de que ya sabés para quién estás escribiendo, también deberías saber si ya cuenta con información sobre su problema y solución o si apenas se encuentra en la etapa de awareness. Con este tipo de segmentación será posible apuntar a consultas más relevantes y desarrollo de temas más atractivos que se traducen en contenidos más propensos a recibir buenos niveles de engagement.

Publicar como invitado en plataformas relevantes

El llamado Guest Posting se puede considerar uno de los mejores tipos de contentos marketing, particularmente cuando se quiere incrementar el tráfico web y desarrollar el brand awareness. Representa un backlink de gran calidad y relevancia, el cual puede ayudar a impulsar el posicionamiento en los motores de búsqueda. Y es que en esencia se está llegando a los prospectos a través de otra plataforma para transmitir el mensaje de la marca.

El publicar como invitado también es una oportunidad para presentar una buena imagen de la marca y convertir a el público en leads. Sin embargo, hay que considerar que el encontrar espacios web relevantes, y después entrar en contacto con ellos para solicitar una publicación puede ser una actividad que lleve bastante tiempo. Con ello en mente, vale la pena recurrir a la ayuda de otros entes, como una agencia de relaciones públicas o un servicio particular especializado en esta tarea.

Mantener las pruebas A/B

Todo profesional del content marketing es experto en saber qué funciona y qué no cuando desarrolla materiales para un espacio digital, no obstante, esta es una habilidad que no se desarrolla por sí sola, requiere la ayuda del desarrollo de pruebas A/B.

Este tipo de testing es básico para saber qué es lo que está funcionando para una marca o empresa. Cuando se sabe lo que las audiencias quieren, será posible desarrollar materiales y entregarlos para experimentar buenos resultados. Se trata de una táctica que prácticamente todo el mundo conoce, solo se deben reunir datos y tomarlos como base para la siguiente estrategia.

Buscar brechas en los contenidos

Finalmente, al desarrollar el content marketing es recomendable analizar las brechas que existen en los competidores. El análisis de la competencia es un aspecto crucial en marketing, es el primer paso para el desarrollo de una campaña digital.

Mientras se estudia y se obtiene inspiración de lo que ha funcionado para los competidores, también es posible identificar los aspectos que han pasado por alto. Si encontrás algo que los competidores podrían disfrutar, pero que ningún competidor ha hecho, esta es una brecha que puede llevar al éxito más acelerado de la marca o empresa.