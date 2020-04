Pandemia, dólar y Bitcoin: ¿cuál es el panorama de la criptomoneda en la Argentina?

El cierre de negocios y empresas así como una inflación cada vez mayor ha incentivado a muchos argentinos a refugiarse en las criptomonedas

En medio de la pandemia del Coronavirus, todos los gobiernos de los países del mundo están tomando las medidas que consideran necesarias para el sostenimiento de la salud de su gente.

Argentina es uno de los más representativos dentro de la región en cuanto a Bitcoin y las criptomonedas se refiere, con una viva escena de eventos, empresas y entusiastas en ciudades como Buenos Aires o Córdoba.

El cierre de negocios y empresas sin soluciones eficientes así como una inflación cada vez mayor, ha incentivado a los argentinos a buscar nuevas formas de ahorro, con el dólar como la moneda dominante, y un cada vez más visible comercio de criptomonedas. La multiplicidad de tasas muchas veces causa que el precio de bitcoin y las criptomonedas en general varíe de manera significativa.

¿Cómo ha cambiado este panorama con la pandemia? ¿Cómo han sido las medidas del gobierno de Alberto Fernández? ¿Y el panorama para Bitcoin? Franco Amati y Diego Gurpegui, dos destacados bitcoiners argentinos, dejaron sus comentarios exclusivos para el sitio CoinTelegraph.

De acuerdo con Gurpegui, cofundador de Improve-In, las distorsiones señaladas entre el precio de Bitcoin y la realidad cambiaria de argentina son fruto de una visión "simplista" de las complejidades de una sociedad, de un país.

"Las primeras confusiones en los precios suelen darse por una visión simplista sobre la realidad económica y cambiaria de un país. Es más común cuando alguien lo ve desde afuera. En Argentina, por ejemplo, hay control de capitales e impuestos a las operaciones cambiarias, y el tipo de cambio ‘oficial’ entre el peso argentino y el dólar estadounidense es distinto al tipo de cambio del mercado real o libre", explicó.

Gurpegui aprovechó para corroborar que existen distintas bandas de cambio dependiendo del "mecanismo para acceder al mismo". Así, para él, pueden existir diferentes cotizaciones de BTC dependiendo de varios factores, pero "si uno tiene en cuenta las diferentes cotizaciones del u$s se da cuenta que los valores no son tan diferentes". El argentino acotó que en las últimas semanas "se percibió un incremento en la cotización de bitcoin" específicamente en operaciones P2P del mercado local.

Según Amati, co-fundador de Signatura, la situación es similar a la de Venezuela, en donde el gobierno central establece un precio de cambio que no se ajusta a la realidad del mercado. Esto hace que algunos medios de comunicación confundan los precios del mercado por que utilizan "la conversión que indica el gobierno, que es falsa, y hacen cálculos erróneos sobre el precio de BTC".

En palabras de Amati, hay múltiples motivos para que existan más de dos precios para el u$s en el mercado argentino: exportaciones y movimientos de capitales en el sistema bancario internacional principalmente.

"Por un lado en las exportaciones, cuando recibes u$s desde afuera, el gobierno en muchos casos no solo no te lo da a su propia tasa (de poco más de 60 pesos), sino que te lo da a aún por debajo. Depende del rubro, pero existen las llamadas "retenciones", y así surgen cosas como el "dólar soja", que es la cantidad de pesos que te dan por cada dólar al exportar soja, que termina siendo el dólar del gobierno menos un porcentaje de "retención" (que en realidad es una confiscación)", puntualizó.

De acuerdo con Amati, el cambio del dólar varió, aunque según dijo, incluso a la baja, esto debido a que "mucha gente tuvo que vender u$s para tener ARS y abastecerse en la cuarentena, dado que, por ejemplo, los supermercados no aceptan u$s", explicó, agregando que nadie tiene ARS ahorrados, es decir que la gente ya estaba ahorrando en u$s.

En este caso, el par BTC/ARS simplemente siguió el comportamiento del dólar. "De hecho en las operaciones informales se basaron en la cotización del u$s informal, más un premium adicional, algo normal porque generalmente, el "dólar Bitcoin" cotiza muy similar con el "dólar contado con liqui".

Pero, ¿cómo han influido las medidas del gobierno argentino en la economía? ¿Algo que decir con respecto a Bitcoin? "Estando frente a un virus que se transmite muy fácilmente entre personas con contacto directo, la reclusión de las personas y el evitar la circulación seguramente ayudan a que la propagación disminuya mucho. Retrasar el contagio creo que ayuda a estar todos mejor preparados y, en resumen, ganar tiempo", expresó Gurpegui.

Sin embargo, dejó abierto el análisis sobre "el resto de impactos" que puede tener esto, refiriéndose a la economía, y obviamente, el mercado de criptomonedas. "La economía es uno de esos impactos y sin duda es un impacto negativo que ya se está viendo. Aquellas personas o empresas que dependen de la circulación son las primeras afectadas, y el resto sigue por impacto indirecto. Siguiendo la realidad económica local de muchos años, el mercado de Bitcoin también tiene una gran parte de efectivo para el fiat", sostuvo.

Para él, la cuarentena afecta las operaciones de intercambio directamente, impulsando las opciones de pago digitales que utilizan dinero fiat por encima de otras herramientas. "Como bien sabemos, toda transferencia electrónica no-cripto tiene intermediarios y eso hace que algunas operaciones P2P (persona a persona) no puedan ser realizadas", sentenció Gurpegui.

Al preguntar a ambos sobre las posibilidades de Bitcoin en el contexto de la economía del Coronavirus, y también de cara a lo que viene para el mundo, "Ahorrar (y utilizar) Bitcoin es una manera de operar (en gran parte) fuera del sistema monetario tradicional. Siempre es una buena opción, incluso como un pequeño resguardo. Hoy en día algunos gobiernos ya están tomando medidas económicas que podrían debilitar sus monedas soberanas y sus sistemas financieros. Si a eso le sumamos un mundo globalizado con economías interconectadas, y que USA es uno de los países tomando esas medidas, el futuro no-tan-lejano que viene, hace que Bitcoin suena cada vez más como una opción o mecanismo de escape", enfatizó Gurpegui.

Para él, esta posibilidad nace de su "inalterable política económica", entre algunas otras características. "Personalmente no creo que una crisis venga en unos pocos meses, pero creo que eventualmente llegará. Hasta ahí puedo decir, no me gusta hacer futurología", concluyó.

En el caso de Amati, y a pesar de ser un reconocido y activo bitcoiner en Argentina y Latinoamérica, su perspectiva es un poco más negativa. Según señaló, Bitcoin aún no tiene la relevancia suficiente como para ser una respuesta en medio de un evento histórico como el actual. Para él, Bitcoin obedece a su propio "micro-clima".

"Creo que Bitcoin hoy no es suficientemente relevante ante una crisis financiera como la actual. Salvo casos puntuales y escasos, me parece que Bitcoin todavía se mueve más por su micro-clima propio, que por los vaivenes económicos mundiales", sentenció Amati.