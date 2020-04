Coronavirus: la analítica avanzada gana lugar a la hora de tomar decisiones para combatirlo

En países como China o Corea del Sur, además, están valiéndose de tecnologías punteras e innovadoras como la inteligencia artificial y big data

La actual situación de crisis global provocada por la pandemia de Covid-19 pone de relieve la importancia que tienen los datos y, en concreto, la analítica avanzada para comprender el entorno y que los gobiernos puedan tomar mejores decisiones.

Según el estudio de IDC 'The Digitalization of the World', en 2018 se crearon 33 zettabytes (ZB) de datos digitales, cifra que crecerá hasta los 175ZB en 2025 debido al aumento de las tecnologías conectadas o de los servicios en la nube.

Los datos, por tanto, están presentes en el día a día de las personas y de las empresas, y por ello adquieren una relevancia especial en la toma de decisiones.

En circunstancias de crisis como la actual, de crisis sanitaria y social global como consecuencia de la propagación del Covid-19 en todo el mundo, "el valor del dato es indiscutible", señala la empresa de analytics SAS, en un comunicado.

Los gobiernos de todas las naciones están desarrollando e implantando políticas para frenar la curva de expansión del virus, especialmente desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificara de pandemia.

En países como China o Corea del Sur, además, están valiéndose de tecnologías punteras e innovadoras como la inteligencia artificial, 'analytics', 'big data' o 'machine learning' para llevar a cabo medidas más acertadas que permitan mejorar la situación lo antes posible.

Cada país u organización estatal o mundial tiene en su poder un volumen ingente de información que está, además, en constante actualización. A gran escala, esto refleja cómo se encuentra el territorio, su sociedad y su economía, pero también les permite saber detalles más concretos sobre la situación de su sistema sanitario, el abastecimiento de los supermercados o el número de pasajeros que día a día utiliza la red de transporte.

"A nivel social, la información de lo que ocurre en el entorno en el que habitamos, trabajamos o nos movemos es un aspecto básico que usamos para tomar decisiones.", indica el Country Manager de SAS en Iberia, Christian Gardiner. De esta manera, recopilando y analizando los datos, los gobiernos u organizaciones son capaces de tomar decisiones complejas que impactan en los ciudadanos de la manera más objetiva y fundamentada posible.

"La situación actual de pandemia es un ejemplo claro donde la aplicación de la analítica de datos nos ayuda en la resolución del problema de forma eficaz y argumentada", añade Gardiner. La analítica de datos hace que la información recabada por los gobiernos y organizaciones gubernamentales estatales, europeas y globales cobre sentido.

Por un lado, permite una mejora en la toma de decisiones al dar la posibilidad de tener una visión simplificada de un gran volumen de datos para crear patrones, extraer conclusiones o ver tendencias de una manera clara. Un ejemplo de esto se encuentra en la herramienta SAS Viya. En este informe, actualizado regularmente con datos oficiales de la OMS, se puede ver el número de casos de coronavirus por país, las tasas de infección, recuperación y fallecimientos, o cómo el virus ha migrado desde su epicentro en China hasta el resto del mundo, entre otros parámetros.

Por otro lado, gracias a la analítica avanzada, la sociedad puede tener en su mano información condensada y simplificada que, de otra forma, sería más difícil de divulgar y comprender. Así, puede saber cuál es la evolución de la situación, si las medidas que se están tomando están funcionando, qué ocurre con otros países, etc., para tener una visión completa y fundamentada.