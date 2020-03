Aumentan las consultas en línea: los médicos piden la "regulación urgente" para las apps de telemedicina

Si bien las consultas se multiplicaron hasta 10 veces, el presidente de la Asociación Civil de Telemedicina Argentina le reclamó al Estado una legislación

En estos días, las búsquedas en Internet relacionadas con el COVID-19 en Argentina se dispararon más de un 400%. La información más solicitada se vincula a indagar sobre el propio coronavirus, sus síntomas y los casos en el país.

"Las estadísticas indican que hasta un 50% de las consultas pueden resolverse a través de un medio virtual", señala a iProUP el pediatra Martín Gruenberg. Agrega que en muchos casos "las guardias son usadas para orientación de problemas o para consultas asociadas a inconvenientes banales".

"El número de contactos aumentó exponencialmente por el coronavirus. Así como la curva de los contagiados, crece fuerte la interacción en la plataforma", explica a iProUP Ingrid Briggiler, CEO y fundadora de la plataforma "Llamando al Doctor", una herramienta de telemedicina de Galeno e incubada por CITES.

Además, confirma que "se multiplicaron por diez" las consultas desde que comenzaron a confirmarse los casos locales. La herramienta permite realizar videollamadas a un médico en vivo. "Se lanzó con tres especialidades, que son las más frecuentes: medicina general, pediatría y tocoginecología", suma Carina Greco, Gerente de Marketing Corporativo de Galeno.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de Argentina, Gabriel Barbagallo, en diálogo con Cadena 3 se mostró cauto antes las herramientas caseras, como aplicaciones móviles, para consultar sobre su salud y reclamó al Estado que regule esa actividad urgente, en el marco de una crisis en el sistema producto de la pandemia del coronavirus.

"Hay que tener cuidado, porque no todas las herramientas son confiables. Las de uso doméstico no son del todo recomendable", sostuvo, en alusión a algunas aplicaciones. Y agregó en ese sentido: "las apps no fueron creadas para telemedicina, sino para comunicación". Barbagallo consideró que "necesitamos regular urgente esta actividad para que no los tome de nuevo desprevenidos".

"Hoy, las herramientas de comunicación a distancia requieren del esfuerzo de los profesionales. Luego, vamos a tener que trabajar mucho en la regulación, sobre todo, en la teleducación porque todo avanza muy rápido", afirmó.