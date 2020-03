Snapchat lanza una función para asistir a usuarios con depresión o ansiedad por el coronavirus

La aplicación de mensajería instantánea introdujo una serie de herramientas llamada "Here for You" para ayudar a quienes tengan problemas emocionales

La aplicación de mensajería instantánea Snapchat ha compartido un conjunto de herramientas llamado 'Here for you' ('Aquí para tí', en español) para ayudar a sus usuarios con problemas emocionales o de salud mental, cuyo lanzamiento ha adelantado por la crisis del coronavirus.

Con esta nueva herramienta, cuando los usuarios busquen información sobre temas relacionados con la ansiedad, depresión, estrés, pensamientos suicidas o acoso escolar, la aplicación les ofrecerá información de expertos locales.

"'Here for you' ofrece un soporte en la aplicación para los usuarios que puedan estar experimentando una crisis de salud mental o emocional o que tenga curiosidad por saber más sobre estos temas o cómo ayudar a amigos con estos problemas", afirma la compañía en un comunicado.

Snapchat presentó por primera vez 'Her for you' en febrero, pero ha decidido adelatar el lanzamiento en respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus, según ha indicado Engadget.

Asimismo, Snapchat ha subrayado que está trabajando en incluir una sección en 'Here for you' destinada específicamente a tratar problemas de ansiedad relacionados con el nuevo coronavirus. En esta sección también añadiría información de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.