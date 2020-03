Por el coronavirus, el Turismo Carretera se digitaliza: se correrá virtualmente y se transmitirá por TV

Mediante un simulador carreras, la ACTC y los pilotos profesionales del circuito tradicional unen sus esfuerzos en apoyo a las medidas del Gobierno

Los máximos representantes del Turismo Carretera de Argentina darán, el domingo 29 de marzo, un espectáculo único y totalmente diferente, ya que correrán la tradicional competición a través de los simuladores de eMOTORSPORT, la empresa licenciada por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), cuyas carreras de simulación siguen el calendario oficial y que convocan a los mejores simracers del país.

El circuito elegido será el que correspondía al calendario de la ACTC: Concordia. De este modo, 27 pilotos profesionales darán 18 vueltas en la misma pista que lo hacían habitualmente, pero esta vez lo harán desde sus simuladores de eMOTORSPORT. La carrera será transmitida por primera vez en el mundo en un canal de aire y así, tanto los fanáticos de este deporte como los simracers podrán unir su pasión y vivir juntos la experiencia el domingo 29 a las 11 horas, con transmisión de la Televisión Pública. Además, como siempre, podrán revivir la el circuito a través de la plataforma de Movistar Play y del canal de YouTube de la empresa de simracing.

"Estamos felices de poder ayudar a que la pasión por este deporte no se frene ni siquiera en una circunstancia tan especial como la que estamos viviendo alrededor del mundo. Todos los pilotos profesionales del circuito de TC se sumaron a seguir corriendo desde sus casas, ya que nuestro simulador les permite hacerlo en el mismo circuito de siempre, sin que violen la cuarentena", explica Diego Hurtado, director de Marketing y Comunicación de eMOTORSPORT.

El Simulador de Turismo Carretera (también conocido como Simu TC) es el principal juego con el que compiten los simracers de nuestro país y funciona en cualquier computadora moderna que cuente con un procesador AMD A6, Intel i3 o similar, un espacio en el disco rígido de 10 gigas (para instalar las actualizaciones), una memoria RAM de 4GB y una placa de video. ¿Con qué dispositivos se juega? Se puede jugar con teclado, mouse, joystick o volantes de todo tipo conectados a la computadora.

"Este es un juego integrador, podés jugarlo en la computadora o conectarla a una TV y jugar desde el sillón de una casa, desde un simulador o desde la cama", explica Hurtado.

Desde 2007, y de manera anual, se hacen actualizaciones gratuitas de contenido (autos y pistas) del Simulador de Turismo Carretera. Por eso, quien lo compra tiene largos años de prácticas, juegos y competencias. Además, la propia comunidad de simracers se encarga de crear nuevos vehículos y recorridos que suman al juego, así que lo corredores tienen cientos de opciones para elegir en todos los niveles.

"Todo es práctica. La curva de aprendizaje del simulador no es complicada, y para los principiantes el TC cuenta con ayudas de manejo y niveles de dificultad regulable para que todos puedan competir con contrincantes parejos", explica Hurtado y agrega que todos los corredores actuales de eMOTORSPORT - que son los mejores del país - comenzaron practicando de esta manera.

Ante la pregunta '¿Cómo se siente manejar un simulador?', un simracer responde: se siente como ser piloto de verdad. El juego con el que compiten está cargado de estímulos visuales y sonoros, lo que hace que los corredores vivan una verdadera experiencia.

"Esto no quiere decir que sea fácil manejar un simulador en el más alto nivel; todo lo contrario. Al no sentir en el cuerpo muchas sensaciones que transmite un auto, hay que ser muy delicado, por ejemplo, al frenar para no bloquear. Por suerte, el hardware de simulación avanza y ofrece cada vez más realismo: hay lentes VR, volantes con servomotores que son durísimos, pedaleras con resistencia igual a las reales, y más", finaliza Martín Salaverry, co-fundador de eMOTORSPORT y responsable de su desarrollo.