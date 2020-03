Los argentinos en cuarentena: ¿se trabajan más horas haciendo home-office que desde la oficina?

¿Se cambian o están todo el día en pijama?¿Es posible conciliar la vida familiar y la laboral? Realidades y mitos del home office en tiempos de aislamiento

Los trabajadores argentinos que hoy en día, en plena etapa de aislamiento social obligatorio para prevenir el coronavirus, tienen la fortuna de poder continuar trabajando desde sus hogares (en lugar de tener que concurrir a la fábrica, comercio, o directamente perder sus ingresos) están en muchos casos aprendiendo por primera vez a realizar 100% de home-office.

Pero en la semana de cuarentena obligatoria que lleva la Argentina, muchos de ellos también tienen la sensación de que de esta forma dedican más horas a tareas laborales que cuando concurren al lugar del trabajo.

La consultora de personal, Adecco Argentina, salió a encuestar a 4635 empleados locales que hoy están teletrabajando para conocer la verdad sobre cómo se sienten al cumplir estas obligaciones desde sus casas.

Y sorprendentemente 4 de cada 10 consultados contestaron que no, que dedican a su empleo la misma cantidad de horas que cuando lo hacen de forma presencial.

Solo un 18% admitió relajarse más y trabajar menos horas. La mayoría entonces, el 42% le dedica más horas al trabajo desde su casa que en la oficina.

No obstante, 6 de cada 10 encuestados afirmaron que trabajan más relajados desde su casa que yendo a la oficina. Para el 28% es lo mismo, y para un 11% trabajar desde el hogar le resulta más estresante.

Para el 56% trabajar en modalidad "home office" es algo totalmente nuevo, mientras que el 44% ya lo hacía esporádicamente. Frente a esta cuarentena total, si pudiera elegir, el 56% preferiría hacer home office sólo algunos días a la semana, el 25% optaría por trabajar siempre desde su casa, mientras que el 19% es más tradicional y prefiere su oficina o lugar de trabajo.

Mitos y realidades: ¿cuáles son los beneficios de trabajar desde casa?

Mitos y realidades del home office

Al consultarles si se cambian de vestimenta para trabajar desde casa, el 68% sí lo hace, se saca el pijama o la ropa de dormir, pero se pone algo cómodo (ojotas, short, joggineta, calzas, etc.). El 18% admite que se queda en pijama o ropa de dormir todo el día y el 14% se cambia como si fuera a trabajar a la oficina.

Trabajar en un espacio cómodo es fundamental y, frente a esto, el 47% está preparado para ello, ya que cuenta con un escritorio de trabajo. El 31% utiliza alguna mesa donde haya espacio, el 17% usa cualquier espacio de la casa que le resulte útil y el 4% aprovecha estar en casa y trabaja desde su cama o desde un sillón.

Al consultarles si comían más cuando trabajaban todo el día en casa, casi la mitad (45%) respondió de manera afirmativa. Lo positivo es que el 75% dice comer más sano porque puede tener más control sobre lo que cocina. El 22% admite no poder comer sano, ya que almuerza algo rápido mientras trabaja, y el 2% pide delivery de comida sana.



Durante la cuarentena, el 40% de los argentinos sigue sus rutinas de actividad física en la casa, sin embargo, otro 38% no lo hace. El 22% de los encuestados no realizaba actividad física antes de la cuarentena.



De los encuestados con hijos, el 48% admite equilibrar su vida familiar correctamente, mientras que para el 31% depende del día y la rutina de trabajo, y para el 21% es prácticamente imposible hacerlo.