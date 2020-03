¿Por qué es importante proteger la "identidad digital" en tiempos de coronavirus?

En la actualidad, la identidad digital es usada para proporcionar servicios básicos, como servicios financieros, voto digital, y servicios de salud

Durante la cumbre COVID-19: El estado y futuro de las pandemias, organizada por Singularity University, Mariana Dahan, fundadora y CEO de World Identity Network, señaló que en tiempos de pandemias la identidad digital es clave para rastrear y contener la propagación de la enfermedad, e incluso para monitorear el tratamiento recibido y evaluar los resultados.

En la actualidad, la identidad digital es usada para proporcionar servicios básicos, como servicios financieros, e-gob (voto digital), y por supuesto, servicios de salud, por lo tanto tener una prueba de identidad es un derecho humano.

Romper la brecha de identidad: según datos del Banco Mundial, en el presente año mil millones de adultos, especialmente mujeres, no tienen credenciales de identidad, 600 millones de niños de entre 0 a 14 años de edad no han sido registrados, y más de 10 millones de personas no tienen nacionalidad por no contar con una identificación oficial.

Te puede interesar Después no digas que no te avisaron: qué hacer para evitar contagios al usar el auto, subirse a un taxi o a un Uber

Identidad digital en la contención de epidemias: el empleo de identidad digital no sólo sirve para monitorear los pagos a los sectores de salud, sino para rastrear la ayuda y la distribución de insumos médicos para evitar pérdidas de logística.

"En este punto de la pandemia es momento de cuestionarnos lo que podemos aprender de cómo los líderes políticos usaron la tecnología para contener el COVID-19", señaló Dahan.

Por ejemplo, el gobierno chino usó la identidad digital (construida en aplicaciones como AliPay y WeChat), para mapear la propagación del virus. Asignaron a cada individuo uno de los tres colores en el semáforo de emergencia, basados en su historial de viajes, y el programa que fue usado en más de 100 ciudades permitió que los ciudadanos conocieran la probabilidad de contagio, propia y de otros residentes. Mientras que Corea del Sur empleó la identidad digital para alertar a los ciudadanos sobre zonas de riesgo y mandar alertas de salud.