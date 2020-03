Santander, BBVA y Telefónica preparan un fondo para comprar respiradores

Los pesos pesados del IBEX ultiman un plan para frenar la pandemia. Pondrán toda su logística a disposición del sistema de salud

El presidente ejecutivo del Grupo Telefónica, José María Álvarez-Pallete, junto al consejero delegado, Ángel Vilá y la directora general de Finanzas y Control, Laura Abasolo, confirmaron un plan para ayudar durante la pandemia al sistema de salud.

De esta forma, los pesos pesados del IBEX ultiman un plan para frenar el coronavirus y ya piensan en constituir un fondo común de unos 150 millones de euros.

Te puede interesar ¿Necesitas transitar pese a la cuarentena?: de esta manera podés tramitar un permiso online

Telefónica, Banco Santander, BBVA quieren hacerse con los respiradores y poner toda su logística a disposición del sistema de salud. El objetivo es entregar este material sanitario a hospitales y residencias de ancianos.



El plan, coordinado directamente por los presidentes de las grandes cotizadas, pasa por que este grupo aporte de manera individual unos 25 millones de euros. Sin embargo, la cifra sería totalmente flexible y el monto final dependería de las necesidades que tenga el país para atender la pandemia, según El Confidencial.



Sin embargo, el grupo de empresas no es todavía lo suficientemente grande, por lo que esperan que en en los próximos días se unan otras compañías a la iniciativa para alcanzar los 150 millones de euros. La parte de la logística se destinará a aviones que traigan productos de China y a camiones para repartir mascarillas.



El propósito de comprar respiradores se debe a que desde las empresas consideran que disponen de más flexibilidad que la administración para poder adquirir cualquier tipo de material médico: no necesitan de las autorizaciones de los ministerios ni tampoco de las mesas de contratación públicas.



La creación de un fondo no sería la primera medida que las grandes cotizadas españolas llevan a cabo con el objetivo de minimizar el impacto del coronavirus.

Ayer, lunes, por la noche, Banco Santander anunció que se apretaba el cinturón: suspendió el dividento a cuenta y redujo un 50% tanto el sueldo su presidenta, Ana Botín, como el de su consejero delegado, José Antonio Álvarez.



El banco también va a reducir el sueldo de los miembros del consejo de administración. En este caso, la caída de su retribución será de un 20%, un recorte que también llegará a la alta dirección del banco.



Telefónica, por su parte, ha estado dotando de mayor conectividad a sus clientes.

Consciente de que el consumo de datos móviles e internet en el hogar se ha disparado durante el periodo de confinamiento, la compañía de telecomunicaciones no ha dudado en regalar más capacidad de navegación a coste cero. La oferta es por tiempo limitado.