Bitcoin: su caída de precio aumentó el interés en la compra y venta de la divisa virtual

Desde ArgenBTC afirmaron que, en Argentina, la caída abrupta de precios produjo entusiasmo por la compra de Bitcoin, y en menor medida, también de venta

"El mundo cripto no se salvó del embate del Coronavirus y el miedo también llegó y produjo una fuerte caída en el precio del Bitcoin, haciendo un piso en los u$s 3.800 para luego rebotar. Esto también se tradujo en que muchos mineros decidieron apagar sus equipos ante la baja de precios ya que perdieron rentabilidad. Esa caída del 30% del hashrate hizo que la red esté más lenta de lo habitual, generando una suba sustancial de los fee para operar dentro de la blockchain de Bitcoin. Sin embargo, eso no es un problema a largo plazo, ya que faltan alrededor 500 bloques (cinco días aproximadamente) para que la red ajuste su dificultad al nuevo hashrate para volver a la normalidad de un promedio de un bloque cada 10 minutos", explicó Arceo, responsable de la empresa.

Después agregó: "En Argentina esta caída abrupta de precios produjo un entusiasmo por la compra, y en menor medida, también de venta. Muchos vieron una oportunidad con los precios bajos y empezaron a comprar y se rompieron récords a nivel local, tanto en volumen como en cantidad de operaciones. Esta alta demanda fue generando una virtual sequía de Bitcoin en el mercado local, generando así una brecha en el precio sobre la referencia de cotización internacional más utilizado, Bitstamp, donde se vieron cotizaciones locales de hasta un 25% por encima de Bitstamp a la hora de comprar Bitcoins. Esta brecha también trajo oportunidades para los vendedores que pueden acceder a los mercados internacionales y luego pueden liquidar sus Bitcoins en operadores locales logrando una ganancia instantánea en sus operaciones, ya que se ofrecieron cotizaciones para vender Bitcoins de hasta un 10% por encima de Bitstamp".

Te puede interesar Este bot de WhatsApp responde tus preguntas sobre el coronavirus, con datos de la OMS

Arceo indicó que esta situación con que desató compra y venta por las circunstancias que generó el Coronavirus, se comenzó a ralentizar en el día de ayer (viernes 20 de mazo), primer día de la cuarentena obligatoria en Argentina, sin embargo sigue siendo alto el volumen y la cantidad de operaciones.

Teletrabajo

Te puede interesar Esta app te dice si te cruzaste a alguien infectado con coronavirus

Por otra parte, Arceo contó: "En ArgenBTC siempre seguimos muy de cerca la situación global del Coronavirus desde sus inicios y tratamos de tomar las medidas con la mayor anticipación posible para poder asegurar la prestación del servicio. Por ejemplo, desde el jueves 12 de Marzo ya trabajamos todos desde nuestras casas, adelantándonos varios días a esta medida".

Y añadió: "Sabemos que somos de los pocos rubros no esenciales y del tipo de empresas que tenemos la posibilidad de seguir trabajando y desarrollar nuestra actividad. Es por eso que todo nuestro equipo está muy comprometido en poder continuar, porque así como la sociedad necesita que todos cumplan con su tarea para poder superar esta circunstancia, en una empresa pasa lo mismo".

Además, reflexionó sobre la situación en Argentina, e invitó a todos a quedarse en sus hogares. "Tienes que quedarte en casa. No son vacaciones. Si cada uno piensa que su salida, por más inocente que sea, no va a impactar, estamos ante un problema. NO hay que salir. Son muy pocas las excusas válidas para poder salir de tu casa. Sólo puedes salir de tu casa a comprar alimento, asistir a personas que necesiten ayuda, a la farmacia o si trabajas dentro de los rubros esenciales afectados para poder pasar esta cuarentena, sino quedate en tu hogar. Es momento de demostrar que somos seres humanos y que podemos actuar todos juntos por un bien común, indicó Cointelegraph.

"Desde nuestra parte vamos a continuar trabajando desde casa cómo lo hacemos desde hace casi diez días, cuidando nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro trabajo", concluyó.