Qué significa y cómo afecta la calidad de imagen la baja del 50 % del bitrate realizada por Netflix

La cuarentena tiene como consecuencia el aumento del consumo de datos en las redes fijas y móviles, ¿afecta eso la calidad de transmisión por streaming?

Para evitar una saturación de las redes debido al alto incremento del tráfico de datos han salido reguladores, como la Comisión Europea, a pedirle a las empresas tomen medidas en algunos aspectos, como la transmisión de video. Netflix fue el primer grande del streaming en tomar medidas ante la petición de la UE: reducir su bitrate. Luego se sumó YouTube.

Desde la compañía de Reed Hastings no anunciaron el porcentaje de reducción del bitrate respecto a días de servicio normal, sin embargo, sí dijeron que con las medidas esperaban ahorrar un 25% de datos de la red. Hemos hecho comprobaciones para ver cuánto se ha reducido la calidad de imagen, o lo que es lo mismo, cuánta información menos recibimos por segundo. Además, desde Netflix España nos han confirmado que el despliegue de la reducción de bitrate comenzó ayer.

Netflix reduce a la mitad su bitrate en 4K

Te puede interesar Esta app te dice si te cruzaste a alguien infectado con coronavirus

Antes de continuar, definamos que es el bitrate o tasa de bits. Es la cantidad de información que se transmite por segundo de un vídeo o audio. Así, una imagen a una resolución determinada, por ejemplo, 4K, puede verse muy bien, pero también muy mal, dependiendo de cuán alta sea su tasa de bits, es decir, la cantidad de información que cada fotograma incluye. Una imagen muy comprimida con un bitrate muy bajo se verá muy mal en 4K u 8K, mientras que un vídeo a 1080p con el bitrate de un Blu-Ray tiene mucha más información que cualquier vídeo de las plataformas de streaming.

El bitrate en Netflix no es fijo por cada resolución, sino que, dependiendo de la calidad de nuestra red, pueden ofrecer distintas tasas. En 4K, por ejemplo, yo he llegado a ver 7,62 Mbps, 11 Mbps, etc. La máxima que Netflix ofrece ahora mismo en sus originales en 4K es 15,25 Mbps. Ayer por la noche, a la hora del anuncio, en una televisión Samsung y en una LG pudimos comprobar que la tasa de bits seguía siendo la más alta disponible en vídeos 4K, 15,25 Mbps. Netflix, en su web dedicada al consumo de datos, habla de 7 GB por hora de vídeo en resolución 4K. El objetivo de la Unión Europea es reducir enormemente esas cifras.

Sin embargo, desde esta mañana, en nuestras pruebas, la tasa de bits en el mismo vídeo en 4K ha caído a 7,62 Mbps, la mínima que Netflix ofrece con vídeo en 4K. Hemos podido comprobarlo en una TV Samsung 4K conectada por Ethernet al router, y sin que en dicha red hubiera ninguna descarga en curso ni dispositivo extra haciendo uso de ella. De 15,25 a 7,62 Mbps hablamos, pues, de una reducción de tasa de bits a la mitad, o del 50%. Esto quiere decir, que por segundo, recibimos la mitad de información en la imagen, aunque no lo percibamos así, como luego más tarde repasaremos.

Te puede interesar Alibaba y su aporte contra el coronavirus: diseña software que lo detecta en segundos y con 96% de efectividad

En el caso de las emisiones de 24 fotogramas por segundo en 1080p, los valores máximos suelen oscilar entre 4,3 Mbps y 5,8 Mbps. En nuestro caso, en una serie en 1080p como 'Como conocí a vuestra madre', hoy la cifra está entre 2,1 Mbps y 2,39 Mbps. Hay que decir que todas estas pruebas se están haciendo dejando que el buffering cargue durante dos minutos, período tras el cual Netflix suele haber alcanzado su pico de calidad en redes estables.

Casi las pruebas que hemos hecho en nuestros televisores arrojan la reducción de bitrate en 4K y en 1080p, y en ningún caso hemos notado reducción de resolución. Sin embargo, en una de ellas, la reducción de bitrate de momento no afecta. La prueba también la hemos hecho con 'Nuestro planeta', en televisor Samsung 4K y con WiFi. Dado que en Netflix nos han comentado que la está ya activa, nuestra hipótesis para estos casos es que la implementación puede estar siendo gradual, y quizá dependa de los servidores/CDN con los que conectamos.

La gran duda: ¿se nota al reproducir contenidos?

Hemos hablado de una reducción del bitrate de hasta el 50% en el caso de la resolución 4K, pasando de 15,25 a 7,62 Mbps. Sin embargo, solamente son números. Lo relevante para el usuario final de la plataforma es si cuando quiera reproducir una serie, película o documental notará algo. Y aquí, la respuesta corta desde lo que hemos podido observar subjetivamente es que no se notará. La calidad sigue siendo más que buena, que podemos considerar alta definición con detalle y agradable de ver.

La respuesta más larga es que personas con la vista muy entrenada, puristas de la imagen y acostumbradas a reproducir contenidos con un bitrate muy alto, como pueden los que encontramos en discos Blu-Ray, sí pueden llegar a notarlo. Probablemente no en escenas vivas, con luz y mucho colorido, sino más bien en escenas poco iluminadas, donde las sombras sean protagonistas. En ese caso, como vimos con el capítulo 8x03 de 'Juego de Tronos', la alta compresión se hace más palpable, pero según nuestras pruebas, ni en casos similares es tan dramático.

Netflix lleva muchos años refinando sus algoritmos de compresión, para lograr que sus millones de usuarios reciban la mejor calidad de imagen posible estén donde estén, y sobre todo, tengan la conexión que tengan. En la compañía explicaban hace años que para lograr mejor calidad con menos bitrate, recurren a un uso inteligente de codificación, que se adapta de forma específica teniendo en cuenta las características del contenido a comprimir: no es lo mismo Bojack Horseman que una serie con muchos planos oscuros donde hay que mantener mucho detalle en sombras.

Dada la coyuntura, no resulta ni mucho menos una reducción dramática de calidad como sería reproducir a 480p como máximo, a lo que instaba Thierry Breton, comisario de Mercado Interior. Ese escenario sí que cambiaría todo hacia mal, porque hablamos de una calidad inferior, por bitrate y resolución, a la de los vetustos DVD, indicó Xataka.