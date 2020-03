Multa millonaria: Apple deberá pagar u$s500 millones a sus usuarios por ralentizar iPhone antiguos

Según sus denunciantes, la práctica induciría a los propietarios de estos smartphones a cambiar sus equipos o acudir a baterías de repuesto

Apple acordó pagar hasta u$s500 millones para resolver un litigio en la que se la acusa de ralentizar sus iPhone más antiguos al lanzar nuevos modelos.

Esto, argumentan sus denunciantes, induciría a los propietarios de estos smartphones a cambiar sus equipos o acudir a baterías de repuesto.

El acuerdo preliminar propuesto para la demanda colectiva se divulgó el viernes por la noche y requiere la aprobación del Juez de Distrito de los Estados Unidos Edward Davila en San José, California.

En rigor, se exige que Apple pague a los consumidores u$s 25 por iPhone, cifra que puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cuántos iPhones sean elegibles para la demanda, con un pago total mínimo de u$s 310 millones.

Apple negó haber actuado mal y resolvió el caso a nivel nacional para evitar las cargas y los costos del litigio, según muestran documentos judiciales.

El acuerdo cubre a los propietarios estadounidenses del iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus o SE que ejecutaban el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior. También cubre a los propietarios estadounidenses del iPhone 7 y 7 Plus que ejecutaban iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

Los consumidores sostuvieron que el rendimiento de sus teléfonos se vio afectado después de instalar las actualizaciones de software de Apple. Dijeron que esto los llevó a creer que sus teléfonos estaban cerca del final de sus ciclos de vida, y que requerían reemplazos o baterías nuevas.

Apple atribuyó los problemas principalmente a los cambios de temperatura, el alto uso y otros problemas, y dijo que sus ingenieros trabajaron rápida y exitosamente para abordarlos. Los analistas a veces se refieren a la desaceleración de los iPhones como una técnica de "estrangulamiento".