Misterio revelado: el significado de la extraña notificación que Samsung envió a miles de usuarios

La alerta simplemente mostraba un número "1″ y debajo de éste otro "1″, lo que generó todo tipo de teorías y conjeturas. Qué significa

Durante la madrugada del jueves, miles de usuarios de smartphones Samsung recibieron una misteriosa notificación en sus dispositivos. La alerta simplemente mostraba un número "1″ y debajo de éste otro "1″, lo que generó todo tipo de teorías y conjeturas.

Al tocarlo, el mensaje desaparecía por lo que varias personas creyeron que estaban siendo espiadas o había alguna falla en el sistema operativo. Samsung, sin embargo, confirmó que no había que entrar en pánico, ya los mensajes habían sido enviados de manera involuntaria durante una prueba interna.

Te puede interesar Una startup argentina es la "dueña" del ingrediente secreto de los alimentos del futuro: el caso Tomorrow Food

"Recientemente se produjo una notificación sobre ‘Localizar mi móvil 1’ en un número limitado de dispositivos Galaxy. Esto se envió involuntariamente durante una prueba interna y no hay ningún efecto en su dispositivo. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado a nuestros clientes", informó la compañía a través de su cuenta de Twitter de ayuda en el Reino Unido.

Sin embargo, una buena cantidad de personas respondieron a esta publicación diciendo que el mensaje les llegó a sus teléfonos aun cuando no son de la familia Galaxy. Hasta el momento, la compañía surcoreana no ha dado más detalles acerca del incidente o de cómo harán para que no vuelva a suceder en el futuro.

Esta situación es similar a la que vivieron los usuarios del One Plus 7 Pro en julio del año pasado, cuando recibieron múltiples notificaciones, mismas que al tocarlas redireccionaban a una ventana en donde se podía leer el texto "navegador no encontrado". Esto generó emergencia en los usuarios, pero la empresa también confirmó que se trataba de un fallo durante una prueba interna con su sistema operativo.