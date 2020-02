Según el nuevo CEO de Mercado Libre, Galperín se fue a vivir a Uruguay "por temas personales"

Luego del anuncio del alejamiento de Marcos Galperin somo presidente de Mercado Libre en Argentina, se supo de su mudanza a Uruguay

La salida de Galperin se da a diez días de que el fiscal Guillermo Marijuan lo denunciara, junto con demás integrantes del directorio, por la supuesta utilización de información privilegiada para desprenderse de Letras del Tesoro antes de que un decreto presidencial de 2019 postergara su vencimiento.

La denuncia por "defraudación contra la administración pública" y "delitos contra el orden económico y financiero" fue radicada ante los tribunales federales de Comodoro Py por Marijuan, y cayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.

Por su parte, Mercado Libre rechazó las acusaciones en su contra presentadas por Marijuan. "La empresa rechaza la acusación que pretende desacreditar el accionar transparente de la compañía desde hace más de 20 años en el país", dijo la firma.

Si bien sale de la operación local, Galperin seguirá siendo el presidente de Mercado Libre a nivel regional, "lo que significa que sus responsabilidades en la región se mantienen inalteradas", subrayó la empresa en un comunicado de prensa.

Lo mismo ocurrió con Pedro Arnt, quien dejó la vicepresidencia de la operación local, en el marco de una redefinición del directorio de Argentina.

De La Serna vuelve a ocupar el cargo en el que ya había estado desde 2004 a 2012. Es miembro del grupo fundador de la compañía a la cual se incorporó hace más de 20 años, y a lo largo de los mismos, se desempeñó en distintas actividades dentro de la empresa.

También se confirmó que el empresario volvió a vivir a Uruguay a mediados de diciembre. Galperin cruzó el charco en 2002 y regresó luego de que Mauricio Macri fuera electo. En ese momento, desde su entorno dijeron que había sido por un tema de seguridad tras varios intentos de secuestro.

"Vivió mucho ahí, 14 de los últimos 18 años. Debe estar cómodo. Se fue a mediados de diciembre por temas personales. Pero los motivos son una pregunta para él. "Eso no le impide seguir al frente de la compañía, si fuera por el negocio tendría que estar viviendo en Brasil", dijo de la Serna, que ahora está al frente del negocio local, aunque en presidente de la empresa sea el brasileño Stelleo Tolda.

"La década que pasó fue durísima para Argentina. Yo vivía en Uruguay y llamaban mis amigos para pedirme que les trajera repuestos de aspiradoras. Tuvimos una involución tremenda, con muchísimas restricciones que tal vez inicialmente estaban bien intencionadas, para proteger industrias, pero llegó un momento en que el Estado controlaba todo. Nos va a costar muchísimo cambiar la mentalidad, la cultura de la gente, competir para ser mejores que los demás. Hay que trabajar duro. Tenemos una oportunidad única y quiero tratar de colaborar para que el país cambie para siempre", decía el fundador de Mercado Libre en una entrevista en 2017, indicó El Economista.

De la Serna también aseguró que en los cambios en el directorio no hay un trasfondo político ni judicial. "No tiene que ver con eso, no somos políticos ni nos manejamos con la política. Los cambios tampoco son por la denuncia del fiscal Marijuan, que no tiene mucho asidero", afirmó.