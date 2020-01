Plantar 120 millones de árboles anuales: es lo que en el Reino Unido piden que hagan las aerolíneas

Dentro de su propuesta de llegar a cero emisiones en 2050, el Reino Unido le indica a empresas petrolíferas y aéreas que paguen plantaciones de árboles

Según cifras del Comittee on Climate Change (CCC, organismo independiente dedicado a aconsejar y advertir al gobierno británico sobre el cambio climático), para lograrlo las emisiones deben aún reducirse un 64% más.

Que los apaños los pague quien los hace, más o menos

Todo esto lo dicen en el estudio que han publicado con indicaciones propuestas al gobierno de Reino Unido, centrándose en el uso de la tierra y en la agricultura. La conclusión: el modo en el que se usan los suelos en el país actualmente requiere cambios para alcanzar la meta de 2050.

La idea: aumentar la población forestal plantando entre 90 y 120 millones de árboles al año

Un ejemplo sería aumentar la población forestal del país hasta un 17% como mínimo plantando unas 30.000 hectáreas (entre 90 y 120 millones de árboles) cada año. Esto como propuesta es interesante pero también tendría un gasto, algo que según el CCC debería ir a costa de las compañías petrolíferas, aerolíneas y aquellas que tengan una gran responsabilidad en la emisión de gases invernadero.

Eso sí, lo ponen como segunda opción o alternativa a que el gobierno emita ayudas similares a las que se dan por el establecimiento de plantas de energías renovables. De hecho, hablan de que los fondos públicos deberían incentivar las prácticas de agricultura con baja huella de carbono dado que eso implica costes a los agricultores, todo para alcanzar los objetivos de 2050.

Así, las principales ideas que proponen se resumen en estos puntos:

- Reducir la huella de carbono en las granjas: control de fertilizantes, mejora de la salud del ganado, acidificación del estiércol, etc.

- Reforestación y plantación de árboles en suelos agrarios.

- Recuperar al menos el 50% de las turberas (humedales importantes para la regulación hidrológica y la biodiversidad) altas y el 25% de las bajas.

- Incentivar la fabricación de biocombustibles en torno a 23.000 hectáreas cada año.

- Reducir el consumo de os alimentos que impliquen más huella de carbono (como el cordero, la ternera o los lácteos) un 20% así como el 20% de los desechos por persona.

El 2,5 de las emisiones mundiales de carbono del mundo

Por ahora no se trata de algo oficial ni mucho menos inminente, dado que tanto la medida para aerolíneas y demás junto con el resto de puntos son propuestas formuladas al gobierno británico, y éste no se ha pronunciado ni para considerarlo ni para llevarlo a cabo. Habrá que ver si finalmente se dejan aconsejar y consideran alguna de todas ellas, pero la idea de que las aerolíneas paguen por su aportación en cuanto a emisiones no es nueva.

En noviembre de 2019 hasta ocho países estaban de acuerdo en imponer un "eco-impuesto" a las aerolíneas, algo así como una tasa de carbono. Pero eso sí, implicaba un pago que de manera opcional podrían trasladar a los billetes de cada cliente (y a efectos prácticos, que la eco-tasa la pagasen los pasajeros).

Los vuelos con aviones suponen en torno al 2,5% de las emisiones mundiales de carbono del mundo, calculando que el número de pasajeros se doble para 2037. Así que quizás ideas como ésta tengan sentido, veremos si el gobierno de Reino Unido les escucha, indicó Xataka.