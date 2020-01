Robot astronauta: India creó este prototipo para ser lanzado al espacio a fin de este año

El prototipo ha sido llamado "Vymmitra", no tiene piernas, puede hablar dos idiomas, y será enviada al espacio en diciembre de 2020

La Organización de investigación Espacial de India (ISRO) acaba de presentar el primer prototipo de mujer robot llamada "Vymmitra", que será enviada al espacio en el mes de diciembre del 2020.

Entre sus características más llamativas se encuentran la posibilidad de hablar dos idiomas (Indú e ingles) además que no tiene piernas.

Este salto dado por (ISRO) tiene por objetivo enviar al primer humanoide en el mes de diciembre al espacio, para realizar experimentos con los mismos astronautas, donde Vymmitra debería reconocerlos, responder preguntas similar a como lo hace una persona viva.

Según declaraciones entregadas por la institución, el propósito principal de la robot es hacer experimentos antes que India envíe su primera misión tripulada al espacio durante el 2022.

Te puede interesar Pegó el volantazo a tiempo y amasó una fortuna de u$s40.000 M: la historia del rey mundial de los videojuegos

La robot fue mostrada públicamente mediante un evento oficial hace algunos días, donde el dispositivo saludó a todos los asistentes además de interactuar por si sola durante gran parte del evento.

Entre sus frases más destacadas durante la presentación se encuentra la siguiente "Puedo ser tu compañero y conversar con los astronautas, reconocerlos y responder todas tus preguntas".

La intención de ISRO es seguir realizando pruebas con Vymmitra durante gran parte del 2020, para que durante el mes de diciembre finalmente sea enviada al espacio para realizar pruebas in situ con los astronautas.

Por otro lado, la Organización de Investigación Espacial India ha confirmado que para el año 2020 pretende lanzar la primera misión tripulada al espacio, siendo la primera vez que el país utilice su propia nave, marcando un hito para la tecnología nacional india.

Finalmente, en palabras de K. Sivan, encargado principal de ISRO "No tenemos un gran plan para enviar humanos de turismo al espacio, sino que queremos enviar misiones tripuladas para realizar investigaciones científicas y con esto aprovechar su presencia para comprender in situ muchos misterios que aún no podemos resolver", indicó FayerWayer.