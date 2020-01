Revolucionario: esta ciudad es la primera en el mundo que permitirá votar desde el celular

Los residentes de este lugar serán los primeros en votar desde sus teléfonos para una próxima elección de la junta de supervisores

El condado de King, Seattle, anunció el miércoles que implementará la votación por teléfono inteligente para una próxima elección de la junta de supervisores. Los 1.2 millones de residentes del condado pueden usar sus teléfonos celulares para votar en las elecciones del 22 de enero

El programa es una colaboración entre el condado de King, la ONG por el voto móvil Tusk Philanthropies, el National Cybersecurity Center y Democracy Live, una empresa de tecnología que desarrolla la votación electrónica.

"Será más fácil que nunca para los votantes acceder a su boleta y emitir su voto", dijo Julie Wise, directora de elecciones del Condado de King, en un comunicado. "Aquí en las Elecciones del Condado de King, siempre estamos buscando formas de mejorar el acceso e involucrar a nuestros votantes y esta elección podría ser un paso clave para avanzar hacia el acceso electrónico y el retorno de los votantes en toda la región", agregó.

En una entrevista con NPR, Bradley Tusk, CEO y fundador de Tusk Philanthropies, enfatizó el impacto positivo que la tecnología podría tener en la participación electoral. Según NPR, la elección de la junta de supervisores del condado de King ha visto que menos del 1 por ciento de los votantes elegibles descartaron participar en los últimos años.

Pero la expansión de la votación por teléfono inteligente ha encontrado una fuerte resistencia, especialmente a raíz de las elecciones presidenciales de 2016, durante las cuales los piratas informáticos rusos se infiltraron en los sistemas estatales de registro de votantes, accedieron a los correos electrónicos privados del personal de la campaña de Clinton y se involucraron en muchos otros delitos cibernéticos.

Si bien no hay evidencia de que Rusia haya alterado ningún voto en 2016, los expertos en ciberseguridad han citado los incidentes como evidencia de que potencias extranjeras podrían apuntar a elecciones estadounidenses en el futuro.

Por supuesto, la votación por Internet conlleva muchos de los mismos riesgos que otras actividades de Internet: los enlaces pueden ser falsificados, los dispositivos pueden verse comprometidos por malware, los usuarios pueden suplantarse y los sistemas pueden ser sufrir ataques DDoS.

En 2018, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina advirtieron contra todas las formas de votación en línea, y recomendaron que las elecciones de Estados Unidos sigan con las papeletas en el futuro previsible. El Comité de Inteligencia del Senado de los EE. UU. advirtió contra la práctica también en su informe fuertemente redactado sobre la interferencia electoral rusa, que se publicó en julio pasado. El Comité Nacional Demócrata también rechazó las propuestas que permitirían a Iowa y Nevada realizar reuniones virtuales, citando preocupaciones de seguridad.

La votación virtual no es una idea nueva. En 2010, la DC Board of Elections and Ethics creó un portal de elecciones en Internet e invitó a expertos en seguridad a investigar las vulnerabilidades. El organismo desechó el portal después de que un estudiante de la Universidad de Michigan lo hackeara.

Sin embargo, otros condados han implementado con éxito formas de votación en teléfonos inteligentes. Virginia Occidental permitió a los votantes extranjeros enviar boletas en ausencia a través de una aplicación de votación basada en blockchain llamada Voatz en las elecciones intermedias de 2018. Alrededor de 150 personas votaron de esa manera, una pequeña fracción del electorado elegible del condado de King. Los condados de Utah, Oregón y Colorado también han probado la votación móvil para un pequeño número de votantes en el extranjero.

Otra diferencia clave: las boletas en línea de West Virginia pasaron por una aplicación dedicada a la votación segura, que verificó la identidad de cada votante mediante el reconocimiento facial o de huellas digitales.

Los votantes del Condado de King pueden enviar a través de un portal web móvil, verificando sus identidades con su nombre, fecha de nacimiento y una firma. El CEO de Democracy Live, Bryan Finney, dijo a NPR que los funcionarios en Washington podrán verificar las firmas ya que el estado vota completamente por correo. La oficina de elecciones planea contar también copias en papel de todas las boletas electrónicas.

La elección de la junta de supervisores es uno de los muchos programas "piloto" que Tusk planea implementar durante los próximos cinco años en los condados de Estados Unidos. Todavía no hay indicios de si el Condado de King planea expandir el sistema a elecciones estatales o nacionales.