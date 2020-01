NotCo se prepara para ser el primer unicornio chileno: quiere llegar a Wall Street con sus alimentos 4.0

El CEO de la firma aseguró que quiere agitar la campana del Nasdaq. Analistas advierten que será la primera trasandina en valer más de u$s1.000 millones

NotCo, la startup chilena que recrea alimentos que tradicionalmente se fabrican con ingredientes animales usando sólo componentes vegetales, tiene planes de cotizar en Wall Street a partir de 2021.

"Quiero estar ahí en la mesa del Nasdaq, con la polera (remera) de NotCo y la bandera chilena tocando la campana a fines del próximo año", afirmó Matías Muchnick, CEO y cofundador de la firma, que en la Argentina ya vende la NotMayo (su mayonesa) y avanza para lanzar la NotMilk (leche) y el NotIceCream (helado) veganos.

Hace un año, NotCo recibió una inversión de u$s30 millones liderada por la firma de capital de riesgo de Jeff Bezos y los fondos The Caftory, Kaszek Ventures y Maya Capital.

Ya varios analistas advierten que la firma tiene altas posibilidades de convertirse en el primer unicornio chileno.

"Hay muchos casos de unicornios que después fallan, por lo tanto, convertirse en uno es solo el primer paso, pero no el definitivo para transformar una compañía en exitosa", señaló Muchnick a capital.cl.

"Cuando miremos para atrás y nos demos cuenta de que la industria alimentaria es completamente distinta y que fuimos nosotros quienes impulsamos ese cambio, ese será nuestro unicornio: The Not Unicorn", agregó el ingeniero en Computación Karim Pichara, cofundador de la empresa.

Te puede interesar Argentina sube impuestos, Uruguay los saca: estas son algunas de las 350 empresas que ya operan en ese país

El tercer cofundador de la compañía es Pablo Zamora (41), experto en genética de plantas, bioquímico y doctor en Biotecnología de UC Davis, que luego de algunas dudas se unió al proyecto.

La compañía ya tiene operaciones en Chile, Brasil y la Argentina, además de contar con una operación en Mission Valley, San Francisco (EE.UU), donde funciona un equipo de personas trabajando en machine learning e inteligencia artificial.

Durante este año crecerá el personal en el Silicon Valley para lanzar en Estados Unidos sus productos para lo que tendrán un aliado crucial: Whole Foods, la tienda de productos naturistas que pertenece a Bezos.

Además, la firma sumó a sus filas a Flavia Buchmann, ex directora de marketing global de Sprite; Luis Silva, ex gerente general de Danone que lidera las operaciones de NotCo en Brasil; José Menendez, quien llegó desde Estados Unidos para hacerse cargo de las finanzas de la compañía, y Mauricio Alonso, ex gerente de Danone para todo el Cono Sur y que dirige NotCo Argentina.

Documental

La serie "The Age of AI" (La Era de la Inteligencia Artificial) producida por Youtube y conducida por el actor Rober Downey Jr. busca indagar sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la humanidad a través de casos internacionales entre las que se encuentra NotCo, la empresa chilena que utiliza algoritmos para replicar alimentos con el uso únicamente de vegetales.

Te puede interesar Startup argentina desafía a Mercado Libre y a los súper: vende alimentos 4.0 online más baratos y llegan en el día

El bioingeniero y cofundador de la firma, Pablo Zamora, explicó a Diario Financiero que que a principios de 2019 fueron contactados por una productora estadounidense, que les ofreció participar de esta serie que posee ocho episodios de 40 minutos cada uno.

"Hicieron la conexión a través de Google, nosotros somos uno de sus proveedores. Estamos en el capítulo donde hay otras tres historias y nosotras somos la del medio, como la principal del segmento", aseguró el Chief Science Officer de la startup.

La producción del programa viajó hasta Chile para grabar durante tres días en las instalaciones de la firma y "desafiar a la tecnología de NotCo", según Zamora. En efecto, un grupo de chefs preparó diferentes platos con los productos de la firma, desde el reemplazo de mayonesa NotMayo, hasta los reemplazos de atún y carne que serán lanzados próximamente. El episodio se podrá ver desde el 15 de enero.

De esta forma, Giuseppe –nombre del algoritmo desarrollado por la startup para generar los productos– participó de la preparación de dumplings con carne de la firma, salsas a partir de NotMayo y postres con el sustituto lácteo NotMilk, lanzado este año.

Te puede interesar Trabajaba de barman y hasta vendía su sangre para bancarse los estudios: la historia de quien dio vida a Starbucks

"Creo que somos la única startup de Latinoamérica, quizás (hay alguna) en México, pero no lo mencionaron", afirma y añade que Downey Jr no viajó a Chile, pero que envió un mensaje con un saludo para los miembros de NotCo.

La serie emitió su primer capítulo el 18 de diciembre con casos de IA en salud y movilidad. NotCo será de la partida con el tema alimentación.

"Va a posicionar a NotCo como una empresa de tecnología de vanguardia a nivel internacional. Somos la primera compañía que desarrolla tecnología de IA para food science y generamos en nuestro propio laboratorio los datos necesarios para entrenar a Giuseppe", aseguró otro de los cofundadores de la firma, Karim Pichara.

Paralelamente, la firma está alistando el lanzamiento de una hamburguesa, primer reemplazo cárnico, para este mes. "Está lista, está súper buena. La hemos desafiado con harta gente y comparado con otras que andan en el mercado. Tiene una experiencia cárnica muy real y vamos a ir a restaurantes primero, y durante el año a retail", dice Zamora.

A casi un año de la inversión de u$s30 millones inyectada del fondo de Jeff Bezos, fundador de Amazon, la startup está buscando levantar nuevo capital de cara al plan 2020, que incluye el ingreso al mercado estadounidense. El ejecutivo dice que "estamos preparando la serie c y hemos estado hablando con diferentes fondos, evaluando cuales son las mejores condiciones".