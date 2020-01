Empieza la pulseada telco: primera reunión entre el subsecretario de telecomunicaciones y las telefónicas

El funcionario comenzará la rueda de presentación con los distintos actores sobre los que deberán definir parte de la nueva política en telecomunicaciones

Las nuevas autoridades TIC comenzarán esta semana a tener sus primeras reuniones con los principales operadores de telecomunicaciones del sector: Claro, Telefónica y Telecom.

Será el momento en donde parte de las expectativas existentes en el sector comenzarán a dejarse planteadas sobre la mesa: a un mes del inicio oficial del nuevo Gobierno el sector privado quiere comenzar a tener certeza sobre el rumbo que tomará la gestión en la materia.

Este martes, Telefónica y Claro mantendrán un encuentro con el subsecretario TIC, Martín Olmos quien, así, protagonizará su primera reunión oficial con las principales operadoras de telecomunicaciones del país. Hasta el cierre de este artículo no había podido confirmarse oficialmente la presencia de Telecom.

Como Subsecretario TIC, Martín Olmos hará su debut en el sector más allá de su experiencia, relacionada con el mundo de los datos, el insumo que ya marca el funcionamiento de la industria y que se profundizará a partir de la adopción de nuevas tecnologías basadas en ellos.

Si bien ambas compañías manifestaron que irán al encuentro a conocer a las nuevas autoridades también deslizaron que algunos de los temas que podrían surgir estarían vinculados con el espectro, previsibilidad en las reglas de juego y condiciones de competencia equitativas para todos. Algo así como un "más de lo mismo" que se viene repitiendo a lo largo de los últimos 16 años.

"La compañía viene trabajando con su máximo ritmo dentro de lo que se puede hacer. La expectativa es continuar con el plan de despliegue en más de 20 localidades del país, además de los trabajos de expansión de la red móvil. Y esto en relación a la intención de sumar más áreas y capacidad a la red porque será la base de 5G", dijo a iProfesional, Alejandro Quiroga, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina.

Te puede interesar Startup argentina desafía a Mercado Libre y a los súper: vende alimentos 4.0 online más baratos y llegan en el día

Es común escuchar entre las operadoras de telecomunicaciones que las inversiones hoy están acotadas, de algún modo, al bolsillo de los argentinos, que paga en pesos, y a las posibilidades de realizar inversiones que deben enfrentarse en dólares. De ahí que lo que plantea Claro de manera abierta le cabe perfectamente a cualquier otra compañía del sector.

"La macro es compleja para la Argentina. Pero esperamos que haya una resolución favorable. Nuestro trabajo es de mediano y largo plazo. Al tener los costos de inversión en dólares la rentabilidad está súper afectada. Pese a esto continuamos invirtiendo porque tenemos la expectativa de que se van a amortizar en al largo plazo", agregó Quiroga.

Hubo coincidencia entre Claro y Telefónica que, seguramente, el tema del espectro se pondrá sobre la mesa. Hace más de cinco años que la Argentina no convoca a una nueva licitación. Y siete años ya que hay disponible espectro sin utilizar, hecho que, en la mirada de las compañías, permitiría ganar eficiencia en los despliegues.

"La lógica es que el espectro se ponga en valor y uso para los ciudadanos", puntualizó Quiroga.

El encuentro con estas compañías tiene una previa que se repite en los dos casos. A una semana de haber sido elegido presidente, Alberto Fernández se encontró con Carlos Slim, dueño de América Móvil, controlante la filial local de Claro, en México, como parte de una gira que realizó por ese país donde se reunión con al menos una decena de empresarios que tienen o manifiestan interés por invertir en la Argentina.

En aquel momento, el jefe de Estado manifestó que escuchó con mucha atención a Slim quien le expresó su intención de analizar inversiones. "Slim ha sido en Argentina un jugador real, alguien que efectivamente invirtió, mejoró su tecnología, la competencia, fue una buena charla, estuvimos una hora hablando, cambiando opiniones, tiene mucha información de Argentina", dijo Fernández en aquel entonces al canal C5N.

Te puede interesar Recursos humanos 4.0: tres tendencias que marcarán el 2020

La compañía mexicana quiere reglas parejas para todos los jugadores del sector, competir en igualdad de condiciones. Un reclamo que es compartido por sus competidores. Y que se repite, también, desde hace muchos años en la industria. En el encuentro entre Fernández y Slim el asunto quedó bien claro. Parte de la expectativa de la subsidiaria es que las nuevas políticas consideren estas demandas.

Claro prevé realizar inversiones por u$s400 millones para este 2020, una cifra que se viene manteniendo en el mismo nivel desde hace al menos cuatro años. Hace un par de años la operadora tenía todo previsto para elevar ese perfil inversor pero, luego, esa decisión se frenó debido a la evolución que tomaron ciertas cuestiones regulatorias.

Con otro contexto

La presentación oficial de Telefónica podría ir por el mismo andarivel. Aunque, posiblemente, esté expuesta a que le hagan más preguntas producto de los cambios tomados por la compañía a nivel global y en América latina en particular, que a lo que pueda plantear la empresa. De todos modos, ningún escenario anula al otro.

Además del espectro, otro tema que se expondrá en la mesa será el de la previsibilidad. Una vez más frente a un cambio de gobierno. También referido a la necesidad de que se mantengan reglas claras para todos los jugadores en las mismas condiciones.

La filial local de Telefónica atraviesa, en paralelo, dos situaciones. Por un lado, el próximo 1° de febrero asumirá Marcelo Tarakdjan como CEO de Telefónica Movistar de Argentina, en remplazo de Federico Rava quien dejará ese puesto pero no la compañía pues integrará el comité de dirección. Los representantes regulatorios serán los que en esta oportunidad, se reúnan con Olmos

Te puede interesar Walmart le dice adiós al repositor humano: desplegará robots en más de 650 sucursales

Más allá de que se trate de una misma línea de continuidad, al nuevo CEO le tocará comandar los destinos de la filial en un marco donde la matriz decidió que los países de América latina, con excepción de Brasil, deberán tomar otro rumbo.

Hace un mes y medio, Telefónica anunció que realizaría un spin off de su división de Hispanoamérica. Spin off que podría traducirse en la venta de todas o algunas operaciones de la región, o encarar alianzas o asociaciones con otros jugadores que no tengan presencia y vean en este esquema la posibilidad de poner un pie en América latina.

El viernes pasado se supo, a su vez, que la compañía encomendó esta misión a Morgan Stanley. Cualquiera sean los casos que se presenten, el objetivo de la empresa es continuar reduciendo su rojo que, si bien viene en baja, alcanza los 38.000 millones de euros.

Tal vez los ejecutivos que lleguen hasta las oficinas de Olmos tendrán que explicar parte de las decisiones tomadas en España. Y también qué planes hay para el mientras tanto.

En la Argentina, Movistar viene encarando despliegues de fibra óptica por distintas zonas donde ya tenía establecida su base de clientes de tecnología de cobre. Ya cuenta con más de medio millón de clientes que usan los servicios basados en fibra, aunque son más de dos millones los hogares pasados con esta tecnología. Es decir, con posibilidad de que contraten sus prestaciones.

Las inversiones serán un tema de discusión, sin dudas, también en este caso. La operadora aún no anunció sus planes para este 2020. Se trata de un anuncio que suele efectuarse en febrero, tal como comenzó a suceder desde 2016 en adelante.

Sobre Telecom no fue posible confirmar oficialmente si participarían también de este encuentro. La operadora de telecomunicaciones más importante del país encara un plan de inversiones por u$s5.000 millones que iba a concretarse entre 2018 y 2020 pero, a raíz de las devaluaciones que se sucedieron entre 2018 y 2019, el plan se estirará, al menos, un par de años más.

Con este panorama se concretará el primer encuentro de Martín Olmos al frente de la subsecretaría TIC con las principales compañías de un sector que representa el 2,7% del PBI argentino.