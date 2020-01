Crece el comercio electrónico: las ventas en Argentina se incrementarán un 16% anual hasta 2021

El comercio electrónico en la región crece de tal manera que iguala o supera a la inflación de cada país, logrando gran consolidación y posicionamiento

El comercio electrónico no es sólo una vía de las estrategias omnicanal de las empresas, sino que hay muchas en las que es realmente el único canal de ventas.

Esta modalidad permite lograr tanto la fidelización del cliente, por las promociones, estrategias de logística, y mejor atención, hasta lograr conseguir precios muy competitivos.

Aún con varios desafíos a enfrentar, pero sustentado por la masividad de internet y las estrategias móviles de las compañías, el comercio electrónico de Brasil, México y la Argentina crecerá a una tasa anual del 16,6% para llegar a facturar, en 2021, u$s45.000 millones.

Según estimaciones de la consultora Forrester Research, la Argentina se coloca en un nivel intermedio entre ambos países: a lo largo del periodo analizado, crecerá a un 16,1% anual y alcanzará un volumen de u$s7.800 millones, mientras que México se expandirá al 18,3% anual —obtendrá ventas por u$s6.300 millones— y Brasil, principal mercado regional, lo hará al 15,2% para facturar u$s30.700 millones.

Las ventas online continúan siendo bajas en la región. Y la Argentina, donde el e-commerce apenas representa el 3,2% del total de ventas minoristas, lidera el ranking de mayores transacciones. Le sigue Brasil, donde el comercio digital concentra el 2,8%, y México, cuyo canal digital contribuye con el 1% del mercado minorista.

De acuerdo con Lily Varon, analista de Estrategia de Negocios Digitales de Forrester, el mercado argentino ¨tiene muchas oportunidades para crecer¨. Y agrega: ¨En muchos países se está viendo que el canal online no es sólo una fuente de ventas o una competencia, sino que más bien complementa y refuerza el negocio total del segmento retail. Porque la gente se informa, busca precios y compara productos a través de Internet y a veces luego compra en las tiendas".

En la Argentina, consigna Forrester, el mercado online hoy está integrado por 17,8 millones de compradores que —estima— crecerán a 21,1 millones en 2021. La población joven de nuestro país, con una edad promedio de 31 años, y el hecho de que el 39% de los adultos de zonas urbanas tengan actividad online, son dos características favorables para el crecimiento del comercio electrónico en nuestro país.

Pero lo que busca el consumidor argentino, apunta Varon, es "conveniencia y practicidad a la hora de realizar compras online; no compran en línea por novedad o estatus, sino para simplificarse la vida". Por eso, observa la analista, las estrategias de e-commerce locales deberán enfocarse en la logística y la experiencia de usuario.

Las compras a través de teléfonos móviles (m-commerce) tenderán a crecer en toda la región, pero se concentrarán en Brasil, México y Argentina. En estos tres países, según Forrester, la facturación por las ventas originadas en smartphones y tabletas representó el 25% del total del e-commerce durante 2016, lo que equivale a u$s5.290 millones. Las proyecciones son optimistas: para 2021, la consultora estima que las ventas a través de móviles representarán casi el 50% del comercio electrónico de esos tres países, al que contribuirán con u$s22.370 millones.

"A diferencia de los mercados asiáticos, donde las ventas a través de móviles representan el 70% del total del comercio electrónico, en América Latina el uso de estos dispositivos para comprar por Internet es muy bajo. Puede deberse a factores culturales, pero también a que los planes de datos móviles son muy caros en la región, por lo cual la gente prefiere realizar sus transacciones en la computadora, desde su casa o en el trabajo¨, señala Varon. "Los retailers, además, todavía no tienen una estrategia para promover el canal móvil", completa.

Otro obstáculo es el bajo nivel de bancarización de la región, por lo cual algunos proveedores —sobre todo en la Argentina y México— ofrecen realizar los pagos en efectivo cuando se entrega el producto.

Pendientes

Para la consultora IDC, en tanto, el mercado de e-commerce de América Latina se triplicó en los últimos seis años, pasando de u$s30.000 millones a u$s106.000 millones en 2017.

Se espera que este año la región vuelva a crecer, a un 24,5%. Desde mayores niveles de madurez, la Argentina será el país que experimentará un crecimiento más atenuado, del 17,8%, mientras que México y Perú, con 28,4% y 30,2% respectivamente, serán los países que se expandirán en mayor proporción. En un nivel intermedio se colocan Brasil (23,7%), Chile (25,8%) y Colombia (24,5%).

Sebastián Novoa, analista senior de Mercado de IDC Argentina, destaca que las compras online han logrado "desestacionalizar" las ventas del sector minorista gracias a las promociones y las ventas de sobrantes de stock que se ofrecen a través del canal digital. Y, desde el lado del consumidor, "ha cambiado la inteligencia de compra ya que las personas usan mucho el canal online para comparar precios, y consultar información técnica de los productos, que luego tal vez adquieren en la tienda física", detalla. Sin embargo, advierte, "el gran problema a nivel local es la logística y los envíos, por su elevado costo, ineficacia y baja calidad del servicio. Se ha convertido en un inhibidor muy fuerte para el desarrollo del e-commerce en el país¨.

Los más vendidos

De acuerdo con el informe de Forrester, en América Latina la categoría de productos más vendida en el canal online es la electrónica de consumo (u$s 5.200 millones), seguida por artículos de computación (u$s 4.600 millones), accesorios personales y para el hogar (u$s 3.000 millones), indumentaria (u$s 1.400 millones) y artículos digitales, como libros, videos y música (u$s 1.300 millones), entre los más relevantes.

Para los próximos tres años, la consultora estima que las categorías que registrarán mayor crecimiento serán indumentaria (aumentará un 23,5% anual), belleza y cosmética (21,7%), calzado (21,6%), accesorios personales y para el hogar (19,3%), y productos comestibles (19,1%), indicó Clarín.