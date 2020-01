Vuelos 4.0: Delta mostró en la CES 2020 tecnologías que cambiarán la forma de viajar

Durante la CES 2020 la empresa aérea estuvo mostrando tecnologías que cambiarán la forma en que se viaja en un futuro muy cercano

"Las nuestras siempre son innovaciones aplicadas. Nosotros vemos la innovación en dos dimensiones. Una es que queremos empoderar a los empleados que consideramos que representan una ventaja competitiva y una fortaleza. Su servicio nos hace destacar. Los empoderamos con herramientas móviles e ideas para que la información que manejamos los ayude a llevar su servicio a otro nivel. Esa es una vía de innovación. Y la otra vía está directamente relacionada con los clientes. Queremos personalizar la experiencia y conocerte; eliminar los puntos débiles y el estrés en el proceso integral del viaje. Todo lo que hacemos, desde el punto de vista de la innovación o de la tecnología, está orientado hacia uno de esos dos fines", comentó Rahul Samant, a cargo el Departamento de Informática de la empresa,asó como de Hangar, la incubadora de innovación de la firma.

Samant prosiguió: "Anunciamos cinco innovaciones. Tres de ellas están más relacionadas con el cliente y dos con ayudar a los empleados. Tenemos un exoesqueleto, y eso será importantísimo, porque la seguridad es nuestra principal prioridad, tanto con los empleados como con los clientes. Se elimina la tensión de cargar, ya sea cargamento o maletas pesadas o en nuestro taller de mantenimiento, donde la gente levanta ensamblajes grandes, bloques de motores, turbinas, etcétera. El otro beneficio no intencional, o intencional pero menos obvio, es que pone todos al mismo nivel. Alguien de mi estatura quizá no sería capaz de levantar algo de unos 25 kilos; ahora, de pronto, es muy fácil. Se siente como levantar plumas. Yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. La edad, el género, la altura ni el físico son obstáculos. Nada".

"Y si ves tras bambalinas, en nuestro centro de operaciones para el cliente, verás el algoritmo de aprendizaje automático con inteligencia artificial, un modelo que creamos para hacer simulaciones. Podemos hacer miles de simulaciones para analizar lo que hemos hecho anteriormente, ¿y si pudiéramos cambiar una variable? ¿Un parámetro? ¿Habrían salido mejor las cosas? Eso nos ayuda con las operaciones del futuro, principalmente en términos climáticos. Esas son dos grandes innovaciones que tal vez los clientes no vean, porque no verán el exoesqueleto. Estará tras bambalinas. No verán los modelos de aprendizaje automático. Están en nuestro centro de mando. Pero tendrán un impacto sobre su seguridad y su conveniencia", relató Samant.

Sobre brindarle una mejor experiencia a clientes y empleados, el ejecutivo aseguró que "normalmente, nuestro círculo virtuoso comienza cuando, si cuidamos a nuestros empleados, ellos cuidarán a nuestros clientes, y eso cuidará mucho a nuestros accionistas. Eso nos brinda los recursos para cuidar muy bien a nuestras comunidades y empleados. Por sexto año consecutivo, hemos dado un reparto de utilidades de más de u$s 1.000 millones a toda la organización. Lo hacemos el Día de San Valentín, y es como una gran celebración ese día en la compañía cuando anunciamos el reparto de utilidades.

"En lo que al cliente respecta, hemos ampliado la aplicación para que sea más como un concierge y un compañero. Y claro, cuando estás a bordo, ¿cómo te arropamos? Es tu momento. ¿Cómo te arropamos con un gran entretenimiento? Y si quieres estar conectado, esperamos contar con wifi gratuito en un par de años".

También definen lo que es la "realidad paralela", creada por una startup, Missaplied Sciences. "Se trata de una tecnología óptica singular e innovadora. Un solo pixel es capaz de emitir diferentes bandas de luz en diferentes direcciones. Y tú estás etiquetado de manera anónima. Entonces, tú tienes la etiqueta número uno, puedes usar un código de barras, puedes usar tu teléfono, puedes usar tu pase de abordar, cualquier cosa que lleves contigo. Y no saben que eres Juan García. Solo saben que eres la etiqueta número uno. Y no saben que yo soy Rahul. Solo saben que soy la etiqueta número dos. Entonces el software se encarga de mostrarte información personalizada y relevante solo para ti. Y no necesitamos estar a un metro de distancia. Podemos estar a unos centímetros. La pantalla será diferente para ambos. Es increíble. Piensa en la gente que viene de Latinoamérica, de Asia. El inglés no es su lengua materna. Y podremos mostrarte información en el idioma que prefieras, si en tu perfil dijiste que prefieres el hindi o el español, todos los mensajes del aeropuerto estarán en tu idioma preferido, incluyendo información como tu sala de embarque. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Lo probaremos a mediados de año en Detroit. En un sitio muy prominente".

"En Detroit, cuando llegas al área principal donde sales, hay tiendas en ambos lados y justo ahí hay una gran pantalla. Pensamos que ahí es donde la vamos a poner. Medirá más o menos el doble que la que ves aquí. Y la activaremos y veremos. Digo, el asunto con la innovación es que hay que pensar en grande. Los clientes nos dirán si les gusta, y si funciona, lo expandiremos".

También están probando la tecnología en otros lados: "lo que verán muy pronto es una integración más profunda con la aplicación Lyft. Pensamos que es muy relevante para el viaje. Después, ¿comida, maletas? ¿Podemos transportar tus maletas de tu casa a un hotel? Y que se haga a través de la aplicación y puedas usar tus millas para pagar. Porque piensa en el abordaje, que es un momento de alto estrés. ¿No? Todos se empujan, quieren llegar hasta adelante para conseguir espacio en el compartimento superior. Quizá con tus millas podrías garantizar la entrega y ya te estará esperando en tu hotel", indicó Digital Trends.