El rebote de semiconductores y de la IA, el efecto Trabuco en Brasil y la caída del VIX explican por qué Wall Street cerró la semana en verde

El menor nerviosismo del mercado bursátil se reflejó en una caída del 11% del índice VIX, anticipando posible suba de tasas de la Fed.

La designación de Luiz Carlos Trabuco como ministro de Hacienda en Brasil generó un rally bursátil que benefició a acciones regionales.

Wall Street cerró su mejor semana en meses, impulsado por un rebote de acciones tecnológicas y de IA, liderado por Nvidia.

El rebote de las tecnológicas y de la IA, las compras de oportunidad sobre papeles castigados, el rally en Brasil tras la designación de Luiz Carlos Trabuco, el alivio de la volatilidad (VIX) y el repunte de Nvidia fueron los cinco factores que llevaron a Wall Street a cerrar este viernes 27 de noviembre en terreno positivo.

La acción de Nvidia redondeó una suba semanal cercana al 20% tras la restitución de Jensen Huang. Con ese impulso, el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones sellaron su mejor desempeño semanal en varios meses.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, explica en un informe al que tuvo acceso iProUP que "la rueda estuvo marcada por la recuperación de las acciones tecnológicas y vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA)".

"Las compras sobre papeles castigados durante las últimas semanas permitieron que los tres índices de referencia sellaran su mejor desempeño semanal en varios meses", explicó. La sesión fue acortada por el feriado de Acción de Gracias.

Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones: la mejor semana en meses

El Nasdaq Composite lideró los avances con una suba de 2,37% y acumuló cerca de 6% en la semana, su mejor desempeño desde agosto.

El S&P 500 ganó 1,60% y proyectó un alza semanal cercana al 5%, la mayor desde abril. El Dow Jones subió 1,18% y anotó su mejor balance semanal desde abril de 2025.

El índice VIX se desplomó 11,16% hasta los 23,81 puntos, una señal de menor nerviosismo.

La rueda tuvo menor volumen operativo por el cierre anticipado posterior al feriado. Aun así, las ganancias fueron generalizadas.

Semiconductores, Anthropic y Nvidia: la IA lidera el rebote

Los semiconductores encabezaron la recuperación tras la volatilidad reciente.

SanDisk trepó 15,96%, Micron 7,60% y Dell 6,70%. Las compras de oportunidad explicaron buena parte de esos movimientos.

Oracle ganó 3,40% y TSMC 3,31%, mientras que Anthropic subió 10,98% hasta u$s91,88.

Nvidia avanzó 0,80% a u$s150,49, tras la restitución de Jensen Huang, cuya salida la había golpeado a mediados de noviembre.

La compañía espera ahora las audiencias de Huang en el Congreso la próxima semana.

Brasil y el efecto Trabuco: rally bursátil y salto de los CEDEARs

Luiz Carlos Trabuco fue confirmado como futuro ministro de Hacienda de Lula da Silva a partir de enero.

Es presidente del Consejo de Administración de Bradesco y fue su CEO entre 2009 y 2018.

Los inversores lo interpretaron como una señal de mayor disciplina fiscal tras las bajas posteriores a las elecciones de octubre.

El Bovespa había avanzado más de 6% y el real se apreció cerca de 3%, hasta la zona de u$s5,48.

En Wall Street, Banco Bradesco subió 15,2%, XP Inc. 18% y el ETF EWZ 9,8%.

También ganaron Nu Holdings (+4,5%) y MercadoLibre (+4,4%), por su fuerte exposición al mercado brasileño.

Qué sigue: Fed, déficit comercial y el efecto en los activos argentinos

El déficit comercial de bienes de EE. UU. creció 10,7% en octubre hasta u$s149.500 millones, su máximo desde marzo de 2025.

Lo impulsó un salto de 80% interanual en las importaciones de bienes de capital ligados a la infraestructura de IA.

El mercado asigna 96,2% de probabilidad a una suba de tasas de 25 puntos básicos de la FED el 9 de diciembre, mientras el oro rebotó 2,08% desde mínimos de 15 meses.

Bitcoin osciló en torno a u$s59.900 y se encamina a cortar siete semanas consecutivas en baja.