El Senado sancionó el proyecto por unanimidad. La Ley de Ludopatía solo permite apostar con débito o saldo propio, con topes diarios y sin crédito

La norma prohíbe apostar con planes sociales de ANSES y da 120 días al Poder Ejecutivo para reglamentar los controles.

Plataformas como Mercado Pago y Ualá deberán validar identidad con RENAPER e impedir el acceso a menores de 18 años.

El Senado sancionó la Ley de Ludopatía para regular las apuestas online y prohibir el pago con tarjetas de crédito.

El Senado sancionó este jueves 26 de noviembre la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

La norma fija reglas para los operadores de juego online, pero también cambia la forma en que los usuarios cargan dinero para apostar, con impacto directo en las transferencias y en billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá.

La votación fue unánime, sin votos negativos ni abstenciones. La Cámara alta aprobó sin cambios el texto que Diputados había votado en noviembre de 2024, por lo que la iniciativa tiene sanción definitiva.

Durante el debate por la sanción de la Ley de Ludopatía en el Senado, la senadora justicialista por Catamarca Lucía Corpacci sostuvo: "Me parece que esta es la ley más completa de todas las que presentamos".

Entre otros puntos, el texto prohíbe la publicidad de apuestas en televisión, radio y redes sociales, y crea el Registro Nacional de Autoexclusión.

Cómo cambian los pagos y las transferencias con la Ley de Ludopatía

La nueva norma dedica sus artículos 29 a 31 a los medios de pago que podrán usarse en las plataformas de apuestas habilitadas:

Solo se aceptan tarjetas de débito y billeteras virtuales con dinero disponible en cuenta.

y con dinero disponible en cuenta. Rige un límite diario igual al tope de extracción que fija cada entidad para los cajeros automáticos.

igual al tope de extracción que fija cada entidad para los cajeros automáticos. Quedan prohibidas las tarjetas de crédito .

. Las billeteras no podrán usarse con función crédito .

. No se podrán usar cuentas abiertas por ANSES para cobrar prestaciones sociales.

para cobrar prestaciones sociales. Se prohíben las transferencias de créditos entre apostadores.

En la práctica, apostar con plata prestada queda fuera del circuito legal.

Qué deberán hacer Mercado Pago, Ualá y las billeteras virtuales

Las billeteras virtuales pasan a tener un rol activo para que los menores de 18 años no accedan a las apuestas online.

El artículo 11 extiende la validación de identidad y edad al uso de billeteras para apostar. Además, obliga a los prestadores de servicios de pago y a las entidades financieras que las ofrecen a implementar los medios necesarios para impedir que los menores las usen en sitios de juego.

Esa validación sigue el esquema que el artículo 10 fija para los operadores: sistemas conectados con el RENAPER y reconocimiento facial, al registrarse, en cada sesión y antes de cobrar un premio.

A su vez, el artículo 22 encomienda al Banco Central adoptar medidas con prestadores de pago y entidades financieras para impedir transacciones hacia plataformas no autorizadas.

Qué pasa con los exchanges cripto

La Ley de Ludopatía no menciona de forma explícita a los exchanges cripto.

Los únicos medios de pago que enumera son la tarjeta de débito y las billeteras con dinero en cuenta, y las obligaciones de control recaen sobre prestadores de servicios de pago y entidades financieras.

En la Argentina, los exchanges se inscriben como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales ante la Comisión Nacional de Valores, una figura que el texto no nombra. Habrá que ver si la reglamentación precisa su alcance sobre ese segmento.

Cuándo entran en vigencia los cambios para billeteras y bancos

La Ley de Ludopatía entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, según su artículo 50, que además da 120 días a las jurisdicciones para adecuar las plataformas que incumplan las prohibiciones especiales.

El artículo 53 fija otros 120 días desde la entrada en vigencia para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. Hasta entonces, no está definido cómo se implementarán en la práctica los controles sobre bancos y billeteras virtuales.